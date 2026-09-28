(AUDIO) UNAGE Iași marchează debutul anului academic prin deschiderea Festivalului de Artă Sacră

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marcheză, la început de an academic, o premieră națională, respectiv deschiderea Festivalului de Artă Sacră.

Rectorul instituției, Aurelian Bălăiță, a precizat că, în curând, vor începe stagiunile de muzică ale facultății de profil și vor fi vernisate expozițiile de arte vizuale ale studenților.

Referindu-se la rectificarea bugetară, Auerlian Bălăiță a subliniat că aceasta este necesară pentru continuarea, în condiții optime, a activității, deoarece tarifele la utilități s-au majorat consistent în ultimul an, iar, pe de altă parte, instituția nu dispune de surse suplimentare de venit.

(Radio Iași, Constantin Mihai)