Accident pe Aerodromul Iași. Pilotul a fost rănit ușor

Pompierii militari au fost solicitaţi, astăzi, să intervină pe Aerodromul Iaşi, de pe strada Aviaţiei, după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu o aeronavă ultrauşoară, care a întâmpinat defecţiuni tehnice în zbor.

Aparatul a aterizat forţat, iar pilotul a fost rănit uşor, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.

Potrivit sursei citate, incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor.

Pilotul a fost transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

(Radio Iași, Constantin Mihai/FOTO ISU Iași)