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Proiect de peste 28 de milioane de lei pentru restaurarea Casei Moscovici din Botoșani

Proiect de peste 28 de milioane de lei pentru restaurarea Casei Moscovici din Botoșani
29 septembrie 2026, 18:35

Casa Moscovici din Botoșani, clădire istorică în care funcționează o parte din Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, ar urma să fie restaurată printr-o investiție de peste 28 de milioane de lei.

Consiliul Județean Botoșani urmează să aprobe, în ședința de miercuri, 30 septembrie, documentația tehnico-economică pentru proiectul „Casa Moscovici – Patrimoniu Sustenabil Comunitar”. Valoarea totală a investiției este de peste 28,4 milioane de lei, cu TVA inclus.

Casa Moscovici a fost construită în a doua jumătate a secolului al 19-lea și este una dintre clădirile reprezentative ale municipiului Botoșani. Din anul 2010, imobilul este înscris pe Lista Monumentelor Istorice.

Documentele arată că imobilul se află într-o stare avansată de degradare, însă structura de rezistență se menține într-o stare bună, iar clădirea este încadrată în clasa de risc seismic Rs III. Astfel, proiectul nu prevede lucrări majore de consolidare structurală.

Intervențiile vor include restaurarea fațadelor și a elementelor istorice, refacerea finisajelor interioare, recondiționarea parchetului și a tavanelor pictate, amenajarea subsolului și mansardarea podului.

Vor fi modernizate și instalațiile electrice, sanitare și termice, iar clădirea va beneficia de sisteme moderne de securitate și protecție împotriva incendiilor. Este prevăzut și un sistem de iluminat arhitectural pentru punerea în valoare a fațadelor.

Potrivit documentelor, proiectul urmărește transformarea Casei Moscovici într-un spațiu cultural și comunitar modern, păstrând în același timp valoarea istorică și arhitecturală a monumentului.

(Radio Iași, Gina Poenaru)

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