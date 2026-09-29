Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic

Poliţiştii efectuează marţi, sub coordonarea Parchetului General, nouă percheziţii domiciliare pe raza judeţului Neamţ, într-o cauză având ca obiect săvârşirea mai multor infracţiuni în domeniul silvic.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta vizează un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ, respectiv Doru Gherghel – fost director al Direcţiei şi Mircia Gorghiu – consilier judeţean în Neamţ, care a deţinut în trecut funcţii de conducere la Direcţia Silvică Neamţ şi Romsilva.

Conform unui comunicat al Parchetului General, în acest dosar se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnarea licitaţiilor publice, abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, sustragere sau distrugere de înscrisuri.

‘Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, la nivelul unei instituţii publice din domeniul silvic, actuali şi foşti factori decizionali controlează, prin interpuşi, societăţi economice de profil, care participă la procedurile de atribuire organizate de instituţie pentru contractarea de masă lemnoasă pe picior, asigurându-şi astfel accesul în fondul forestier, de unde exploatează/ transportă ilegal volume de material lemnos, suplimentar celor prevăzute în APV (act de punere în valoare). Operatorii economici din acest grup restrâns ar fi contractat, după cum reiese din cercetările efectuate până în prezent, prestări de servicii având o valoare semnificativă, acestea având ca obiect lucrări de silvicultură (descopleşiri, degajări, împăduriri, completări, protecţia arboretului împotriva dăunătorilor), activităţile nefiind prestate la nivelul cantitativ şi calitativ asumat.

În vederea creării condiţiilor favorabile acestor manopere, membrii grupului de interese de la nivelul instituţiei vizate ar fi speculat posibilitatea licitării contractelor de prestări servicii sub forma unor acorduri-cadru pentru diverse perioade de timp (de regulă patru ani), în care, în baza unor note de fundamentare, au încheiat contracte subsecvente, suplimentând valorile contractate iniţial’, a informat Parchetul General.

Tot marţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, au fost puse în executare alte 17 mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal privind suspiciuni de săvârşire a unor infracţiuni la regimul silvic, dosar instrumentat de această unitate de parchet şi vizând acelaşi mecanism infracţional.

Percheziţiile au vizat locuinţe, sedii şi puncte de lucru ale unor operatori economici, precum şi spaţii din cadrul unor instituţii publice.

Activităţile au urmărit identificarea şi conservarea de înscrisuri, documente de transport şi de gestiune, evidenţe privind materialul lemnos, terminale de comunicaţii şi alte suporturi care pot avea relevanţă pentru cercetări.

Ancheta priveşte mai multe transporturi de material lemnos şi urmăreşte stabilirea provenienţei materialului transportat, a cantităţilor efective, a locurilor de încărcare şi a concordanţei dintre operaţiunile realizate şi datele înscrise în documentele de însoţire şi în evidenţele informatice, precum şi împrejurările în care au fost întocmite şi utilizate documentele aferente acestor transporturi.

O parte dintre percheziţii a vizat şi verificarea unor posibile legături dintre reprezentanţii şi angajaţii unei societăţi comerciale şi persoane care au exercitat ori exercită atribuţii în instituţii din domeniul silvic. Demersurile efectuate urmăresc identificarea şi destructurarea eventualelor mecanisme de sprijin instituţional de care ar beneficia unele societăţi de exploatare a lemnului.

Punerea în executare a mandatelor în cele două cauze s-a realizat prin colaborarea organelor de cercetare penală din cadrul IGPR – DIC, IGPR – DICE, IGPR – DOP, IPJ Neamţ – Secţia 13 Crăcăoani, Secţia 4 Târgu Neamţ, Secţia 14 Urecheni, Poliţia Oraşului Târgu Neamţ – Formaţiunea Investigaţii Criminale, SAESP, SOP, BPA, SIC şi SICE, precum şi IPJ Vrancea – SOP şi BPFFP. Cauza a beneficiat, de asemenea, de suport operativ din partea Serviciului Tehnic al PÎCCJ.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)