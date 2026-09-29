(AUDIO) La Suceava au început pregătirile pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 septembrie 2026, 11:57

Operatorul Thermonet începe, de mâine, probele de presiune la rece și la cald, iar locuitorii racordați la rețea sunt rugați să verifice instalațiile.

Mai multe aflăm de la corespondenta noastră Adriana Dascălu: Testele se vor face atât pe rețelele secundare, cât și în instalațiile interioare ale blocurilor. Sucevenii care au făcut intervenții la instalațiile de încălzire sunt atenționați să verifice caloriferele și conductele, pentru a preveni eventualele pierderi de apă și pagubele materiale. Problemele apărute în timpul probelor pot fi semnalate la Dispeceratul Termoficare, la numărul 0230 520 924. De la 30 septembrie nu vor mai fi aprobate deconectări de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, potrivit legislației în vigoare. Furnizarea efectivă a căldurii va fi făcută în funcție de evoluția temperaturilor și de îndeplinirea condițiilor legale.

(Radio Iași/ Adriana Dascălu/ FOTO radioiasi.ro)