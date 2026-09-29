Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) La Suceava au început pregătirile pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat

(AUDIO) La Suceava au început pregătirile pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat

(AUDIO) La Suceava au început pregătirile pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 septembrie 2026, 11:57

Operatorul Thermonet începe, de mâine, probele de presiune la rece și la cald, iar locuitorii racordați la rețea sunt rugați să verifice instalațiile.

Mai multe aflăm de la corespondenta noastră Adriana Dascălu:  Testele se vor face atât pe rețelele secundare, cât și în instalațiile interioare ale blocurilor. Sucevenii care au făcut intervenții la instalațiile de încălzire sunt atenționați să verifice caloriferele și conductele, pentru a preveni eventualele pierderi de apă și pagubele materiale. Problemele apărute în timpul probelor pot fi semnalate la Dispeceratul Termoficare, la numărul 0230 520 924. De la 30 septembrie nu vor mai fi aprobate deconectări de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, potrivit legislației în vigoare. Furnizarea efectivă a căldurii va fi făcută în funcție de evoluția temperaturilor și de îndeplinirea condițiilor legale.

(Radio Iași/ Adriana Dascălu/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 16:37

Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu...

Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie
Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 15:34

Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic

Poliţiştii efectuează marţi, sub coordonarea Parchetului General, nouă percheziţii domiciliare pe raza judeţului Neamţ, într-o cauză având...

Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic
Iași: Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe joi, 8 octombrie. (Program 8 – 15 octombrie 2026)
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 12:44

Iași: Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe joi, 8 octombrie. (Program 8 – 15 octombrie 2026)

Momentele de sărbătoare din luna octombrie de la Iaşi reprezintă, prin mijlocirea sfinților, un prilej de comuniune a drepslăvitorilor...

Iași: Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe joi, 8 octombrie. (Program 8 – 15 octombrie 2026)
(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 12:40

(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna

UPDATE ora 12:40 – Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat marţi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi...

(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 11:55

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct

Proba pentru evaluarea de competenţe de la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ...

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 10:47

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alătură inițiativei Institutului Regional de Oncologie Iași, dedicată Zilei Mondiale de Luptă...

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 10:41

Tenorul ŞTEFAN von KORCH va fi solist în “STABAT MATER” de Rossini pe 9 octombrie la Opera Naţională din Iaşi, sub bagheta maestrului David Crescenzi

Tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţionale din Iaşi pe 9 octombrie, ca solist în lucrarea vocal-simfonică “Stabat Mater” de Rossini,...

Tenorul ŞTEFAN von KORCH va fi solist în “STABAT MATER” de Rossini pe 9 octombrie la Opera Naţională din Iaşi, sub bagheta maestrului David Crescenzi
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 10:32

Iași: Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – Concert extraordinar de jazz – TRIOSENCE (DE)

Duminică 4 octombrie, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, publicul ieșean este invitat la o...

Iași: Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – Concert extraordinar de jazz – TRIOSENCE (DE)