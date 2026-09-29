DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii

Publicat de andreeadaraban, 29 septembrie 2026, 10:42

În emisiunea Dezbaterea Zilei din 28 septembrie, colega noastră, Andreea Daraban, a discutat despre fenomenul tinerilor NEET, acele persoane cu vârste între 15 și 29 de ani care nu sunt nici angajate, nici implicate într-o formă de educație sau formare profesională.

Invitate au fost Gabriela Vasilache, director AJOFM Iași, și conf. univ. dr. Mihaela Rădoi, directorul Departamentului de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Am aflat că, în România, aproape unul din cinci tineri se află în această situație, iar fenomenul are cauze multiple și nu poate fi asociat unei singure categorii sociale.

Printre factorii care pot duce la deconectarea tinerilor de educație și de piața muncii se numără accesul dificil la educație, mediul de proveniență, situația financiară a familiei, abandonul școlar sau lipsa orientării profesionale.

Invitatele au subliniat importanța intervenției timpurii, încă din primii ani de școală, pentru prevenirea abandonului și susținerea copiilor aflați în situații vulnerabile.

Un alt aspect discutat a fost dificultatea cu care se confruntă absolvenții care își caută primul loc de muncă și se lovesc de cerința experienței profesionale.

Gabriela Vasilache a prezentat soluțiile oferite prin AJOFM Iași: consiliere vocațională, cursuri gratuite de calificare, programe de ucenicie, internshipuri și măsuri de sprijin financiar pentru angajarea tinerilor.

La rândul său, conf. univ. dr. Mihaela Rădoi a atras atenția asupra importanței alegerii unui parcurs educațional în acord cu abilitățile și interesele tânărului, dar și asupra rolului familiei și al școlii în acest proces.

Link-ul emisiunii in format video:

NEET Youth: A Generation Disconnected from Education and the Labor Market