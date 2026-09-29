Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii

DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii

DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Tinerii NEET, o generație deconectată de școală și de piața muncii

Publicat de andreeadaraban, 29 septembrie 2026, 10:42

În emisiunea  Dezbaterea Zilei din 28 septembrie, colega noastră, Andreea Daraban, a discutat despre fenomenul tinerilor NEET, acele persoane cu vârste între 15 și 29 de ani care nu sunt nici angajate, nici implicate într-o formă de educație sau formare profesională.

Invitate au fost Gabriela Vasilache, director AJOFM Iași, și conf. univ. dr. Mihaela Rădoi, directorul Departamentului de Sociologie, Asistență Socială și Resurse Umane din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Am aflat că, în România, aproape unul din cinci tineri se află în această situație, iar fenomenul are cauze multiple și nu poate fi asociat unei singure categorii sociale.

Printre factorii care pot duce la deconectarea tinerilor de educație și de piața muncii se numără accesul dificil la educație, mediul de proveniență, situația financiară a familiei, abandonul școlar sau lipsa orientării profesionale.

Invitatele au subliniat importanța intervenției timpurii, încă din primii ani de școală, pentru prevenirea abandonului și susținerea copiilor aflați în situații vulnerabile.

Un alt aspect discutat a fost dificultatea cu care se confruntă absolvenții care își caută primul loc de muncă și se lovesc de cerința experienței profesionale.

Gabriela Vasilache a prezentat soluțiile oferite prin AJOFM Iași: consiliere vocațională, cursuri gratuite de calificare, programe de ucenicie, internshipuri și măsuri de sprijin financiar pentru angajarea tinerilor.

La rândul său, conf. univ. dr. Mihaela Rădoi a atras atenția asupra importanței alegerii unui parcurs educațional în acord cu abilitățile și interesele tânărului, dar și asupra rolului familiei și al școlii în acest proces.

Link-ul emisiunii in format video: 

NEET Youth: A Generation Disconnected from Education and the Labor Market

Etichete:
#StareaEducației (INTERVIU) O nouă ediție ConnectED 3.3, la Iași. Anamaria Ghiban, vicepreședinte Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala: „Schimbările rapide din societate sunt niște provocări cărora le putem face față, iar educația poate fi un răspuns.”
Emisiuni luni, 28 septembrie 2026, 10:38

#StareaEducației (INTERVIU) O nouă ediție ConnectED 3.3, la Iași. Anamaria Ghiban, vicepreședinte Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala: „Schimbările rapide din societate sunt niște provocări cărora le putem face față, iar educația poate fi un răspuns.”

Educația trebuie să țină pasul cu transformările rapide ale societății, însă adaptarea nu este întotdeauna ușoară. Tehnologia,...

#StareaEducației (INTERVIU) O nouă ediție ConnectED 3.3, la Iași. Anamaria Ghiban, vicepreședinte Asociația PISC – Profesorii Inovează Școala: „Schimbările rapide din societate sunt niște provocări cărora le putem face față, iar educația poate fi un răspuns.”
Programul național „Să creștem generații sănătoase” a fost lansat oficial. Alina Epure și Cristina Sturza în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 28 septembrie 2026, 10:07

Programul național „Să creștem generații sănătoase” a fost lansat oficial. Alina Epure și Cristina Sturza în matinal cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea     „Educația stilului de viață”, o nouă materie în școlile din România! S-a lansat, oficial, programul...

Programul național „Să creștem generații sănătoase” a fost lansat oficial. Alina Epure și Cristina Sturza în matinal cu Adina Șuhan
La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei. Vasile Crețu, primarul comunei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 28 septembrie 2026, 09:22

La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei. Vasile Crețu, primarul comunei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei, 3-4 octombrie 2026 Ateliere de artă, târg cu produse locale și divertisment !   Copiii...

La Cotnari, județul Iași, se pregătesc Zilele Toamnei. Vasile Crețu, primarul comunei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou. Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu în direct la Radio Iași
Emisiuni sâmbătă, 26 septembrie 2026, 09:26

Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou. Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu în direct la Radio Iași

Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou. Tatiana Grigore, fondator, director artistic și creativ și Adelina Bălteanu,...

Evolvio, ateliere de teatru, film și muzică la Iași, în Copou. Tatiana Grigore și Adelina Bălteanu în direct la Radio Iași
Emisiuni vineri, 25 septembrie 2026, 10:12

20 de ani de GIMNIS, sărbătoriți prin sport și performanță la Iași. Bogdan Bantă, arbitru internațional și antrenor de gimnastică aerobică la GIMNIS Iași, în matinal cu Adina Șuhan

Mâine, 26 septembrie 2026, începe Concursul Național de Gimnastică Aerobică – Cupa Iașului! 20 de ani de GIMNIS la Iași! Bogdan Bantă,...

20 de ani de GIMNIS, sărbătoriți prin sport și performanță la Iași. Bogdan Bantă, arbitru internațional și antrenor de gimnastică aerobică la GIMNIS Iași, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 25 septembrie 2026, 10:12

Iașiul se schimbă. Dar ce fel de oraș construim?

Orașul Iași are mai multe proiecte în pregătire sau în derulare. Peste 37 de milioane de lei pentru stocarea energiei la CET II Holboca. Un tren...

Iașiul se schimbă. Dar ce fel de oraș construim?
Emisiuni vineri, 25 septembrie 2026, 09:03

Experimente, cercetători și un concert al elevilor Palatului Copiilor, astăzi, la Iași

Palatul Copiilor Iași spune „prezent” la Noaptea Cercetărilor 2026! Ana Heghy, directorul instituției, în Bună Dimineața cu Adina...

Experimente, cercetători și un concert al elevilor Palatului Copiilor, astăzi, la Iași
Emisiuni vineri, 25 septembrie 2026, 08:23

Masa Critică revine la Iași. Bicicliștii pedalează împreună prin oraș

Bicicliștii de la Iași se întâlnesc diseară la Masa Critică! Dacă e ultima zi de vineri din lună, bicicliștii pornesc la plimbare prin...

Masa Critică revine la Iași. Bicicliștii pedalează împreună prin oraș