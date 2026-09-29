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Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 septembrie 2026, 10:47

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alătură inițiativei Institutului Regional de Oncologie Iași, dedicată Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului de Sân, prin iluminarea în roz a Muzeului Unirii din Iași, joi, 1 octombrie 2026, între orele 19:00 și 21:00.

Prin această acțiune, instituția se alătură demersurilor de informare și conștientizare privind cancerul de sân, susținând importanța prevenției, a accesului la informații corecte și a controalelor medicale periodice.

Pentru o seară, fațada Muzeului Unirii din Iași va fi iluminată în roz, culoare devenită simbol internațional al luptei împotriva cancerului de sân. Gestul are o puternică valoare simbolică și transformă unul dintre edificiile istorice reprezentative ale orașului într-un mesaj vizual de solidaritate, susținere și responsabilitate față de sănătate.

Implicarea Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași în această inițiativă reflectă deschiderea instituției către comunitate și către proiecte cu impact social, reafirmând rolul muzeului ca spațiu nu doar al conservării și valorificării patrimoniului, ci și al dialogului, participării și responsabilității civice.

Vă invităm să ne fiți alături joi, 1 octombrie 2026, între orele 19:00 și 21:00, la Muzeul Unirii din Iași, pentru a transmite împreună un mesaj de conștientizare și solidaritate în lupta împotriva cancerului de sân.

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