Incendiu la un spital privat din Iași



Un incendiu a izbucnit, în această după-amiază, la un spital privat din Iași.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, pompierii au identificat un focar la nivelul acoperișului, deasupra etajului 10.

În zona respectivă se efectuau lucrări de sudură la un stâlp metalic, în urma cărora s-a aprins stratul de carton bituminat care acoperea vata minerală.

Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului, afectând aproximativ 4 mp de izolație din carton bituminat.

(ISU Iași)