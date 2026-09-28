Festivalul de Film Japonez ajunge la Cinema Ateneu Iași, între 2 și 4 octombrie

În perioada 2–4 octombrie 2026, Cinema Ateneu Iași găzduiește Festivalul de Film Japonez, organizat de Ambasada Japoniei în România. Timp de trei zile, publicul ieșean este invitat să descopere cinematografia niponă prin cinci producții recente, proiectate cu subtitrări în limbile română și engleză.

Selecția din acest an reunește filme realizate în diferite regiuni ale Japoniei și aduce pe marele ecran povești despre familie, tradiție, comunitate, identitate și legătura dintre generații. De la peisajele din Okinawa și comunitățile de pe coasta Sanriku până la lumea whisky-ului artizanal, a antichităților și a modei, cele cinci producții propun perspective diferite asupra Japoniei contemporane și asupra relației dintre trecut și prezent.

Festivalul debutează vineri, 2 octombrie, de la ora 18:00, cu drama „Sunset Sunrise” (2025), în regia lui Yoshiyuki Kishi. Filmul urmărește povestea unui angajat din Tokyo care, în timpul pandemiei, se mută într-un oraș de pe coasta Sanriku și ajunge să descopere o comunitate încă marcată de Marele Cutremur și Tsunami din Japonia de Est.

Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 18:00, publicul poate vedea animația „KOMADA – A WHISKY FAMILY” (2023), regizată de Masayuki Yoshihara, o poveste despre familie, moștenire și încercarea de a readuce la viață un whisky artizanal dispărut. De la ora 20:00, programul continuă cu „Kanasando” (2025), în regia lui Toshiyuki Teruya, o dramă de familie plasată în Insulele Ryukyu, în care peisajele din Okinawa și muzica tradițională însoțesc o poveste despre pierdere, memorie și legăturile dintre oameni.

Duminică, 4 octombrie, de la ora 18:00, este programată comedia „We Make Antiques!” (2018), în regia lui Masaharu Take. Filmul îi are în distribuție pe Kiichi Nakai și Kuranosuke Sasaki, actor japonez distins, la 12 septembrie 2026, cu Ordinul „Meritul Cultural” al României, în grad de Comandor, categoria D – Artele spectacolului. Colaborator al regizorului Silviu Purcărete, Sasaki a fost și protagonistul spectacolului „Iona/Jonah”, coproducție japonezo-română după Marin Sorescu, prezentată în 2025 la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Festivalul se încheie duminică, 4 octombrie, de la ora 20:00, cu „BISHU – THE WORLD’S KINDEST CLOTHES” (2024), în regia lui Tatsuro Nishikawa. Filmul o urmărește pe Shiori, o elevă de liceu care își descoperă curajul și încrederea în propriile forțe prin participarea la un concurs de design vestimentar.

Programul Festivalului de Film Japonez la Cinema Ateneu:

Vineri, 2 octombrie, ora 18:00 – Sunset Sunrise (r. Yoshiyuki Kishi)

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 18:00 – KOMADA – A WHISKY FAMILY (r. Masayuki Yoshihara)

Sâmbătă, 3 octombrie, ora 20:00 – Kanasando (r. Toshiyuki Teruya)

Duminică, 4 octombrie, ora 18:00 – We Make Antiques! (r. Masaharu Take)

Duminică, 4 octombrie, ora 20:00 – BISHU – THE WORLD’S KINDEST CLOTHES (r. Tatsuro Nishikawa)

Toate cele cinci filme sunt subtitrate în limba română și limba engleză.

Preț special: 20 lei / bilet.

Biletele pot fi achiziționate online, https://cinemaiasi.ro/festivalul-filmului-japonez/, precum și de la casieria Ateneului Național din Iași.

Festivalul de Film Japonez este organizat de Ambasada Japoniei în România.

COMUNICAT DE PRESĂ