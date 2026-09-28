Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iași: Expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”

Iași: Expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”

28 septembrie 2026, 17:28


Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2026, expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”.  Vernisajul va avea loc joi, 1 octombrie 2026, ora 17.00.

Expoziția propune o întâlnire imaginară peste timp între artistul Gheorghe Ciobanu și celebrul pictor postimpresionist Vincent van Gogh. Artistul ieșean se regăsește în povestea acestuia prin experiențe precum sărăcia, viața zbuciumată și suferința, dar mai ales prin pasiunea profundă pentru pictură.

Van Gogh devine personaj în unele dintre lucrările sale, fiind imaginat ca un „tovarăș drag”, alături de care artistul străbate ulițele satului, merge la cosit sau se oprește la un pahar de vin. Motive inspirate din creația lui Van Gogh, precum: cerul înstelat, lanurile de floarea-soarelui și dinamica vibrantă a culorilor, sunt preluate și reinterpretate prin sensibilitatea specifică artei naive a lui Gheorghe Ciobanu.

„La fel ca și predecesorul său ilustru, Gheorghe Ciobanu împărtășește semenilor bucuria de a picta cu o forță și exuberanță remarcabile, de invidiat”, apreciază criticul de artă Petru Bejan, cel care va prezenta expoziția.

Prin prospețimea și autenticitatea sa, arta lui Gheorghe Ciobanu surprinde lumea fără sofisticare și artificii, transformând experiențele cotidiene în imagini pline de culoare și vitalitate. Artistul, cunoscut atât în țară, cât și în străinătate, a expus în galerii importante, parcursul său artistic fiind construit prin talent, sacrificiu, perseverență și, mai presus de toate, bucuria de a picta.

Lucrările artistului pot fi admirate în cadrul expoziției „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh” etalată pe simezele Muzeului Unirii (Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14), de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).

COMUNICAT DE PRESĂ

Etichete:
Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70
Evenimente Radio Iaşi marți, 22 septembrie 2026, 17:20

Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70

Turneul Național Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo revine în toamna 2026 cu ediția a 8-a  – ediţie aniversară Marin Cazacu...

Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70
Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu
Evenimente Radio Iaşi marți, 22 septembrie 2026, 16:38

Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu

Classic. Jazz. Voyage Paul Staicu, un pianist format la București și Paris aduce pe aceeași scenă Bach, Mozart, jazz și teme româneşti...

Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu
John Coltrane 100 de ani – Recital de jazz în Aula BCU Iași
Evenimente Radio Iaşi joi, 17 septembrie 2026, 11:00

John Coltrane 100 de ani – Recital de jazz în Aula BCU Iași

Beyond Common înseamnă: Ștefan Coman – saxofon alto/sopran Tânăr (clasa a 11-a la CNAOB – Iași) și talentat muzician ieșean,...

John Coltrane 100 de ani – Recital de jazz în Aula BCU Iași
Festivalul de folk ”Radu Ștefan”, ediția a VII-a
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 9 septembrie 2026, 14:28

Festivalul de folk ”Radu Ștefan”, ediția a VII-a

Duminică, 13 septembrie, începând cu ora 14,00, transmitem video live pe canalul nostru de Youtube, și pe pagina noastră de facebook Radio Iași...

Festivalul de folk ”Radu Ștefan”, ediția a VII-a
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 2 septembrie 2026, 18:48

Proiectul Muzica la Muzeu (4-19 septembrie) o aduce în ultima zi la București pe marea mezzosoprană Viorica Cortez

În cadrul proiectului „Muzica la Muzeu. O incursiune în lumea artelor” , Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură și partenerii săi...

Proiectul Muzica la Muzeu (4-19 septembrie) o aduce în ultima zi la București pe marea mezzosoprană Viorica Cortez
Evenimente Radio Iaşi marți, 25 august 2026, 14:59

Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului

Târgul de folk „Vasile Mardare” continuă o poveste construită cu pasiune pentru muzica folk și pentru valorile sale autentice și duce mai...

Târgul de folk „Vasile Mardare” – ediția a XI-a, la Gura Humorului
Evenimente Radio Iaşi marți, 25 august 2026, 13:35

(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară

Programul de sâmbătă, 29 august 2026, va începe la ora 12.00 cu parada portului popular, pe ruta Bulevardul Victoriei – strada Dimitrie Pompeiu...

(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 12 august 2026, 12:28

VideoLive – Festivalul Internațional Volare ediția a XVII-a, 12-16 August 2026

E timpul pentru o nouă transmisiune video live pe radioiasi.ro şi pagina noastră de facebook  Radio Iaşi! Trei zile de Volare – voci minunate,...

VideoLive – Festivalul Internațional Volare ediția a XVII-a, 12-16 August 2026