Iași: Expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”



Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2026, expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”. Vernisajul va avea loc joi, 1 octombrie 2026, ora 17.00.

Expoziția propune o întâlnire imaginară peste timp între artistul Gheorghe Ciobanu și celebrul pictor postimpresionist Vincent van Gogh. Artistul ieșean se regăsește în povestea acestuia prin experiențe precum sărăcia, viața zbuciumată și suferința, dar mai ales prin pasiunea profundă pentru pictură.

Van Gogh devine personaj în unele dintre lucrările sale, fiind imaginat ca un „tovarăș drag”, alături de care artistul străbate ulițele satului, merge la cosit sau se oprește la un pahar de vin. Motive inspirate din creația lui Van Gogh, precum: cerul înstelat, lanurile de floarea-soarelui și dinamica vibrantă a culorilor, sunt preluate și reinterpretate prin sensibilitatea specifică artei naive a lui Gheorghe Ciobanu.

„La fel ca și predecesorul său ilustru, Gheorghe Ciobanu împărtășește semenilor bucuria de a picta cu o forță și exuberanță remarcabile, de invidiat”, apreciază criticul de artă Petru Bejan, cel care va prezenta expoziția.

Prin prospețimea și autenticitatea sa, arta lui Gheorghe Ciobanu surprinde lumea fără sofisticare și artificii, transformând experiențele cotidiene în imagini pline de culoare și vitalitate. Artistul, cunoscut atât în țară, cât și în străinătate, a expus în galerii importante, parcursul său artistic fiind construit prin talent, sacrificiu, perseverență și, mai presus de toate, bucuria de a picta.

Lucrările artistului pot fi admirate în cadrul expoziției „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh” etalată pe simezele Muzeului Unirii (Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14), de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).

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