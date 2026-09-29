Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie.

‘Este momentul ca această criză politică să se încheie. Este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii şi a cetăţenilor români şi a pieţelor financiare şi, indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta’, a precizat şeful statului.

Declaraţia sa vine cu o zi înainte de votul pe care plenul reunit al Parlamentului trebuie să îl exprime pentru programul de guvernare şi lista Cabinetului propus de prim-ministrul desemnat Siegfried Murerşan.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)