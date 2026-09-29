Vrancea: Noul pod de pe DN 2N peste râul Râmnicu Sărat, de la Jitia, a fost recepţionat

Noul pod de pe DN 2N, peste râul Râmnicu Sărat, în localitatea Jitia, a fost recepţionat marţi, la finalizarea lucrărilor, investiţia contribuind la consolidarea legăturii rutiere dintre judeţele Vrancea şi Buzău, a anunţat administraţia judeţeană.

Investiţia, realizată prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău, are o valoare de peste 17 milioane de lei. Podul are o lungime totală de 77,80 metri şi face parte din proiectul de modernizare a DN 2N în zona Jitia-Bisoca.

Potrivit conducerii Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, înaintea realizării investiţiei, traversarea râului reprezenta o problemă pentru locuitorii din zonă, care erau nevoiţi să folosească o punte pietonală sau să traverseze albia râului, în condiţiile în care situaţia devenea mai dificilă atunci când debitul apei creştea.

‘Astăzi rezolvăm o problemă veche de ani de zile şi redăm oamenilor din Jitia siguranţa şi normalitatea pe care aveau dreptul să le aibă (…) Noul pod de la Jitia, asfaltarea DN 2N şi lucrările de pe DN 2R sunt părţi ale aceleiaşi viziuni: să redeschidem şi să modernizăm legăturile rutiere ale Vrancei montane şi să scoatem aceste comunităţi din izolarea infrastructurală în care au fost ţinute prea mult timp’, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, citat într-un comunicat de presă.

Acesta a mai spus că finalizarea podului de pe DN 2N se înscrie într-un proces mai amplu de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere din zona de munte.

‘Privim această dezvoltare ca pe un întreg. De la Soveja, Lepşa, Năruja şi Spulber, până la Jitia, Vintileasca şi mai departe către judeţul Buzău, infrastructura rutieră din zona montană a Vrancei trebuie gândită ca o reţea coerentă, care uneşte comunităţi, deschide noi trasee şi creează oportunităţi economice şi turistice. Vrancea montană are un potenţial extraordinar. Avem natură, tradiţii, comunităţi puternice şi locuri care merită să fie cunoscute şi vizitate. Dar pentru a transforma acest potenţial în dezvoltare avem nevoie, înainte de toate, de infrastructură. De aceea, vom continua (…) Zona de munte trebuie conectată, trebuie să fie accesibilă şi trebuie să fie parte deplină din dezvoltarea Vrancei’, a mai spus preşedintele Nicuşor Halici.

Odată cu finalizarea lucrărilor, se consolidează legătura rutieră dintre judeţele Vrancea şi Buzău şi se conturează traseul DN2 (E85) – Dumbrăveni – Dumitreşti – DN 2N – Jitia – Bisoca – Vintilă Vodă – DJ 203K – Beceni – Buzău, cu revenire în DN2 (E85).

În paralel, continuă lucrările pe DN 2R, pe sectorul Jitia-Vintileasca-Neculele, intervenţiile vizând refacerea structurii rutiere şi aducerea sectorului la condiţii corespunzătoare de viabilitate şi siguranţă, a mai precizat conducerea CJ Vrancea.

(AGERPRES/FOTO CJ Vrancea)