Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vrancea: Noul pod de pe DN 2N peste râul Râmnicu Sărat, de la Jitia, a fost recepţionat

Vrancea: Noul pod de pe DN 2N peste râul Râmnicu Sărat, de la Jitia, a fost recepţionat

Vrancea: Noul pod de pe DN 2N peste râul Râmnicu Sărat, de la Jitia, a fost recepţionat
29 septembrie 2026, 17:04 / actualizat: 29 septembrie 2026, 18:14

Noul pod de pe DN 2N, peste râul Râmnicu Sărat, în localitatea Jitia, a fost recepţionat marţi, la finalizarea lucrărilor, investiţia contribuind la consolidarea legăturii rutiere dintre judeţele Vrancea şi Buzău, a anunţat administraţia judeţeană.

Investiţia, realizată prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău, are o valoare de peste 17 milioane de lei. Podul are o lungime totală de 77,80 metri şi face parte din proiectul de modernizare a DN 2N în zona Jitia-Bisoca.

Potrivit conducerii Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, înaintea realizării investiţiei, traversarea râului reprezenta o problemă pentru locuitorii din zonă, care erau nevoiţi să folosească o punte pietonală sau să traverseze albia râului, în condiţiile în care situaţia devenea mai dificilă atunci când debitul apei creştea.

‘Astăzi rezolvăm o problemă veche de ani de zile şi redăm oamenilor din Jitia siguranţa şi normalitatea pe care aveau dreptul să le aibă (…) Noul pod de la Jitia, asfaltarea DN 2N şi lucrările de pe DN 2R sunt părţi ale aceleiaşi viziuni: să redeschidem şi să modernizăm legăturile rutiere ale Vrancei montane şi să scoatem aceste comunităţi din izolarea infrastructurală în care au fost ţinute prea mult timp’, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, citat într-un comunicat de presă.

Acesta a mai spus că finalizarea podului de pe DN 2N se înscrie într-un proces mai amplu de îmbunătăţire a infrastructurii rutiere din zona de munte.

‘Privim această dezvoltare ca pe un întreg. De la Soveja, Lepşa, Năruja şi Spulber, până la Jitia, Vintileasca şi mai departe către judeţul Buzău, infrastructura rutieră din zona montană a Vrancei trebuie gândită ca o reţea coerentă, care uneşte comunităţi, deschide noi trasee şi creează oportunităţi economice şi turistice. Vrancea montană are un potenţial extraordinar. Avem natură, tradiţii, comunităţi puternice şi locuri care merită să fie cunoscute şi vizitate. Dar pentru a transforma acest potenţial în dezvoltare avem nevoie, înainte de toate, de infrastructură. De aceea, vom continua (…) Zona de munte trebuie conectată, trebuie să fie accesibilă şi trebuie să fie parte deplină din dezvoltarea Vrancei’, a mai spus preşedintele Nicuşor Halici.

Odată cu finalizarea lucrărilor, se consolidează legătura rutieră dintre judeţele Vrancea şi Buzău şi se conturează traseul DN2 (E85) – Dumbrăveni – Dumitreşti – DN 2N – Jitia – Bisoca – Vintilă Vodă – DJ 203K – Beceni – Buzău, cu revenire în DN2 (E85).

În paralel, continuă lucrările pe DN 2R, pe sectorul Jitia-Vintileasca-Neculele, intervenţiile vizând refacerea structurii rutiere şi aducerea sectorului la condiţii corespunzătoare de viabilitate şi siguranţă, a mai precizat conducerea CJ Vrancea.

(AGERPRES/FOTO CJ Vrancea)

Etichete:
Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 16:37

Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu...

Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie
Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 15:34

Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic

Poliţiştii efectuează marţi, sub coordonarea Parchetului General, nouă percheziţii domiciliare pe raza judeţului Neamţ, într-o cauză având...

Percheziţii la un grup de interese de la Direcţia Silvică Neamţ într-un dosar de infracţiuni în domeniul silvic
Iași: Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe joi, 8 octombrie. (Program 8 – 15 octombrie 2026)
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 12:44

Iași: Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe joi, 8 octombrie. (Program 8 – 15 octombrie 2026)

Momentele de sărbătoare din luna octombrie de la Iaşi reprezintă, prin mijlocirea sfinților, un prilej de comuniune a drepslăvitorilor...

Iași: Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe joi, 8 octombrie. (Program 8 – 15 octombrie 2026)
(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 12:40

(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna

UPDATE ora 12:40 – Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat marţi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi...

(UPDATE) Traficul aerian de pe aeroportul din Catania, Italia, a fost reluat astăzi după o scurtă întrerupere ca urmare a unei noi activităţi vulcanice a Etna
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 11:57

(AUDIO) La Suceava au început pregătirile pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat

Operatorul Thermonet începe, de mâine, probele de presiune la rece și la cald, iar locuitorii racordați la rețea sunt rugați să verifice...

(AUDIO) La Suceava au început pregătirile pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 11:55

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct

Proba pentru evaluarea de competenţe de la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ...

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 10:47

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alătură inițiativei Institutului Regional de Oncologie Iași, dedicată Zilei Mondiale de Luptă...

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân
Prim plan marți, 29 septembrie 2026, 10:41

Tenorul ŞTEFAN von KORCH va fi solist în “STABAT MATER” de Rossini pe 9 octombrie la Opera Naţională din Iaşi, sub bagheta maestrului David Crescenzi

Tenorul Ştefan von Korch revine la Opera Naţionale din Iaşi pe 9 octombrie, ca solist în lucrarea vocal-simfonică “Stabat Mater” de Rossini,...

Tenorul ŞTEFAN von KORCH va fi solist în “STABAT MATER” de Rossini pe 9 octombrie la Opera Naţională din Iaşi, sub bagheta maestrului David Crescenzi