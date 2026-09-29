Sărbătorile Iașiului, la cea de-a XXXV-a ediție

Primăria Municipiului Iași va organiza în următoarea perioadă cea de-a XXXV–a ediție a manifestărilor reunite sub genericul Sărbătorile Iașului.

„Sărbătorile Iașului s-au impus, de-a lungul deceniilor, ca unul dintre cele mai frumoase și așteptate evenimente ale toamnei. Zecile și sutele de mii de pelerini și turiști din întreaga țară și din străinătate care sosesc în Capitala Moldovei, alături de ieșenii care umplu străzile orașului, creează o atmosferă atât solemnă, cât și efervescentă.

Evenimentul central al Sărbătorilor rămâne, ca în fiecare an, Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva – Protectoarea Moldovei, sărbătorită pe 14 octombrie. În această perioadă Iașul devine gazda celui mai mare pelerinaj ortodox din sud-estul Europei, consolidându-și astfel statutul de Capitală Spirituală a României.

Pe lângă manifestările religioase organizate de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, ediția a XXXV-a a Sărbătorilor Iașului propune și anul acesta o serie de evenimente culturale și sociale menite să încânte atât locuitorii orașului, cât și vizitatorii, precum târgurile meșteșugărești, ceaiul și masa pelerinului și concertul în aer liber susținut de artiști români de renume.

Dincolo de bucuria întâlnirii și a rugăciunii, aceste zile reprezintă un necesar prilej de comuniune și de regăsire a rădăcinilor noastre. Este momentul în care redescoperim datinile și meșteșugurile lăsate moștenire, reafirmându-ne cu mândrie identitatea națională. O identitate clădită pe temelia unei istorii zbuciumate, dar frumoase, o istorie care ne definește ființa națională și ne ține uniți prin aceeași limbă, credință și simțire românească.

Fie ca Sfânta Cuvioasă Parascheva să ne inspire și să ne ajute să devenim tot mai buni și mai solidari unii cu alții! Vă așteptăm cu drag la Sărbătorile Iașului!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Principalele evenimente

Evenimentele organizate de municipalitate însoțesc Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, organizată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în perioada 8 – 15 octombrie 2026. Anul acesta pelerinii care vor veni să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Principalele evenimente religioase din Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva sunt:

Scoaterea în procesiune a sfintelor moaște și depunerea pe baldachinul din fața Catedralei Mitropolitane – joi, 8 octombrie 2026, de la ora 6.30;

Sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Galata – duminică, 11 octombrie 2026, de la ora 8.00;

Procesiunea „Calea Sfinților” (Catedrala Mitropolitană – strada I. C. Brătianu – strada Cuza Vodă – strada Armeană – strada Costache Negri – pietonalul Ștefan cel Mare şi Sfânt – Catedrala Mitropolitană) – duminică, 11 octombrie 2026, de la ora 19.00;

Sfânta Liturghie de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt – miercuri, 14 octombrie 2026, de la ora 9.00.

Ca în fiecare an, celebrarea religioasă a Sfintei Cuvioase Parascheva de pe 14 octombrie 2026 este completată de o serie de manifestări cu caracter laic (târguri, spectacole, evenimente artistice etc.) care dau o notă de sărbătoare întregului oraș.

Municipalitatea organizează în perioada 10 – 15 octombrie 2026 și o serie de manifestări comerciale tradiționale:

Târgul de Toamnă (produse de artizanat și hand made și produse alimentare) – bulevardul și pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt și zonele adiacente;

Târgul de blănuri – Esplanada Costache Negri și Esplanada Hala Centrală;

Sărbătoarea Vinului – Hala Centrală;

Parcul de Distracții – Ștrandul Municipal.

La acestea se adaugă:

Ceaiul pelerinilor – 8 – 14 octombrie 2026;

Masa pelerinilor – miercuri, 14 octombrie 2026, după Sfânta Liturghie;

Seara Valorilor (Palatul Roznovanu) – miercuri, 14 octombrie 2026, de la ora 17.00.

În încheierea Sărbătorilor Iașului, vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 18.00, în Piața Palatului Culturii, Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași vor organiza un spectacol care, în mod tradițional, va marca și finalul Sărbătorilor Iașului.

Măsuri organizatorice

Primarul Mihai Chirica a convocat marți, 29 septembrie 2026, o ședință de lucru cu toate direcțiile și companiile municipale implicate în organizarea Sărbătorilor Iașului astfel încât numeroasele evenimente incluse în program să fie atent și din timp pregătite, iar climatul de ordine, curățenie și civilizație să fie asigurat.

Iată câteva dintre măsurile dispuse de primarul Mihai Chirica:

Servicii Publice SA va finaliza amenajarea traseului pelerinilor (cu garduri și copertine) înaintea zilei de 8 octombrie 2026, când sfintele moaște vor fi scoase în fața Catedralei Mitropolitane. Tot Servicii Publice SA va contribui la amenajarea scenei pe care se va sluji Sfânta Liturghie din 14 octombrie 2026 și va pregăti și monta diverse ornamente florale pe pietonalul Ștefan cel Mare. Salubris SA va asigura curățenia în zonele tuturor evenimentelor și va pune în funcțiune module de igienă dotate cu toalete în zonele frecventate de persoanele care vor veni în pelerinaj de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, inclusiv în curtea Catedralei Mitropolitane. Citadin SA va face reparații pe tot traseul pelerinilor, precum și în alte zone utilizate de aceștia, inclusiv în parcările publice. Direcția de Asistență Socială va pregăti sarmale și alte produse pentru Masa Pelerinilor din 14 octombrie 2026, precum și ceaiuri pentru pelerini. Poliția Locală își va mobiliza toate resursele pentru a asigura ordinea publică la evenimentele publice, dirijarea circulației, îndrumarea pelerinilor, combaterea cerșetoriei și a furturilor din buzunare. Companiile și direcțiile municipale vor acorda sprijin voluntarilor de la Crucea Roșie și Ambulanța.Life pentru amenajarea punctelor de prim ajutor. O atenție deosebită va trebui acordată nopții dintre 7 și 8 octombrie 2026 și primei zile oficiale a pelerinajului, când în jur de 160 de autocare cu pelerini vor ajunge în Iași, în special din Voluntari. Autocarele vor fi parcate pe bulevardul Regele Ferdinand I, pe care circulația rutieră va fi restricționată, și în parcările hypermarketurilor din apropiere. Pe traseul spre Catedrala Mitropolitană vor fi instalate toalete ecologice. Totodată, Poliția Locală și Direcția Exploatare Patrimoniu vor lua măsuri pentru ca la Parcul de Distracții activitatea comercială să fie fiscalizată și permisă exclusiv celor autorizați de municipalitate.

Alte măsuri privind organizarea Sărbătorilor Iașului vor fi decise și comunicate în perioada imediat următoare împreună cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, forțele de ordine și celelalte instituții implicate.

(Comunicat de presă)