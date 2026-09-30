Parlamentul se reuneşte astăzi pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 06:57

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc astăzi în şedinţă comună pentru votul asupra programului de guvernare şi listei Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan.

Şedinţa comună este programată pentru ora 13:00.

În plenul reunit, candidatului desemnat la funcţia de premier îi sunt rezervate 30 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la sfârşitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor le-a fost alocat timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte cinci secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă, cu acelaşi calcul, deputaţii şi senatorii neafiliaţi.

Astfel, PSD are alocate 11 minute, AUR – opt minute, PNL – şapte minute, USR – cinci minute, UDMR – trei minute, Grupul parlamentar Uniţi pentru România – un minut, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale – un minut, SOS România – un minut, PACE – Întâi România – un minut, senatori şi deputaţi neafiliaţi – două minute.

***

Pe 17 septembrie, preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureşan candidat la funcţia de prim-ministru, acesta fiind susţinut de PNL, USR şi UDMR.

Conform articolului 103 din Constituţia României, candidatul pentru funcţia de prim-ministru trebuie să ceară, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere în Parlament asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, prevede Legea fundamentală.

Siegfried Mureşan este a treia propunere de premier pe care a făcut-o preşedintele Nicuşor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură acum aproape cinci luni, pe data de 5 mai.

Şeful statului l-a desemnat pe 4 iunie pe europarlamentarul Eugen Tomac să formeze Guvernul, dar acesta şi-a depus mandatul pentru că nu a reuşit să strângă o majoritate parlamentară.

A doua opţiune a lui Nicuşor Dan a fost Adrian Veştea care s-a prezentat în Parlament pe 22 iunie pentru învestire, dar nu a obţinut voturile necesare.

***

Cu o zi înainte de şedinţa plenului reunit al Parlamentului, marţi, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu reprezintă o soluţie.

‘Este momentul ca această criză politică să se încheie. Este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii şi a cetăţenilor români şi a pieţelor financiare şi, indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta’, a precizat şeful statului.

***

Miniştrii propuşi în Guvernul Mureşan au fost audiaţi luni şi marţi în comisiile parlamentare.

Din cei 16 membri ai viitorului Cabinet, opt au primit avize favorabile: Tanczos Barna – propus viceprim-ministru, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Alexandru Nazare – propus ministru al Finanţelor; Mircea Abrudean – propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne; Dragoş Pîslaru – propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene; Oana Ţoiu – propusă ministru al Afacerilor Externe; Bulcsu Koppany Otvos – propus ministru al Culturii; Cseke Attila – propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Diana Buzoianu – propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ceilalţi opt miniştri propuşi au obţinut avize negative. Este vorba despre: Sebastian Burduja – propus ministru al Energiei; Radu Miruţă – propus viceprim-ministru, ministru al Apărării Naţionale; Cătălin Drulă – propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii; Irineu Darău – propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului; Raluca Turcan – propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale; Oana Gheorghiu – propusă ministru al Sănătăţii; Andrea Chiş – propusă ministru al Justiţiei; Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei şi Cercetării.

‘Guvernul pe care îl propun este prima încercare transparentă, legitimă, de rezolvare a crizei politice şi de instalare a unui Guvern proeuropean, reformator, stabil, de la moţiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan, la începutul lunii mai. Primele două încercări de formare a Guvernului s-au făcut în jurul unui candidat din partea unui partid extraparlamentar, care pornea cu zero voturi, iar cea de a doua încercare s-a făcut în jurul unui candidat din Partidul Naţional Liberal în contra voinţei partidului nostru. Acum avem pentru prima dată o desemnare susţinută în mod transparent de către trei partide. (…) Aceste trei partide politice au împreună 170 de parlamentari. Am avut în ultimele zile o serie de discuţii foarte bune cu grupul minorităţilor naţionale, care îşi va anunţa mâine intenţia de vot. Am avut de asemenea o serie de discuţii cu parlamentarii neafiliaţi şi cu parlamentarii din grupurile parlamentare mai mici. Ne aflăm în momentul de faţă între 170 şi 233 de voturi. Vom continua discuţiile’, a afirmat prim-ministrul desemnat, Siegfried Mureşan, într-un interviu acordat AGERPRES, cu o zi înaintea votului de învestitură din Parlament.

El a subliniat că toţi miniştrii propuşi în viitorul Executiv ‘îndeplinesc toate condiţiile de competenţă, etică şi integritate pentru a implementa programul de guvernare şi pentru a contribui la reformarea României şi fiecare dintre ei este foarte bine pregătit pentru a ocupa portofoliul alocat’.

***

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis luni să nu susţină Guvernul Siegfried Mureşan.

‘PSD a luat astăzi o decizie fermă, asumată şi ireversibilă: nu vom vota Guvernul Mureşan. Rămâne cum am stabilit şi în şedinţele anterioare. Urmare a acestui vot de miercuri, care va duce la picarea Guvernului, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la şantaj politic şi nu ne lăsăm intimidaţi de cei care, cu tupeu, au umplut spaţiul public în ultimele zile de fake news-uri şi ne-au acuzat cu tot felul de invenţii doar pentru a forţa un vot PSD pentru acest Guvern în Parlament. A fost un vot în unanimitate în CPN de a nu vota Guvernul Mureşan’, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Şi preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că formaţiunea sa nu va vota Cabinetul Mureşan.

”Dragi români, în ultimele luni au pus enorme presiuni pe noi ca să trădăm încrederea pe care ne-aţi acordat-o şi să votăm un Guvern de tip marionetă. Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen şi nu vom vota un Guvern Mureşan sau cel care urmează după aceea – Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un Guvern stabil”, a transmis George Simion pe Facebook.

***

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbăta trecută, la Parlament, programul de guvernare şi lista Cabinetului.

Echipa cu care merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

* Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru

* Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru

* Tanczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru

* Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei

* Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor

* Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

* Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii

* Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii

* Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

* Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale

* Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene

* Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului

* Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

* Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

* Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) – ministru al Culturii

* Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR). (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)