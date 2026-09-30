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Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 09:56

Procurori DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat miercuri 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov într-o cauză având ca obiect investigarea unor infracţiuni privind încălcarea şi eludarea regimului sancţiunilor internaţionale instituite în Uniunea Europeană, precum şi comercializarea, transferarea şi exportul unor produse cu dublă utilizare.

Concret, persoanele vizate de percheziţii ar fi încercat să trimită în Belarus, prin intermediari, un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, care poate fi folosit la fabricarea de echipamente cu destinaţie militară.

‘Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfăşurat activităţi comerciale şi tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea şi transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât şi pentru fabricarea unor echipamente cu destinaţie militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terţe, în condiţiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene’, informează DIICOT într-un comunicat de presă.

Anchetatorii spun că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware şi software, precum şi prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.

‘Din actele de urmărire penală rezultă, de asemenea, indicii privind utilizarea unor circuite comerciale prin intermediul unor societăţi din state terţe, în scopul disimulării beneficiarului final şi al evitării aplicării regimului de control al exporturilor, precum şi existenţa unor demersuri pentru obţinerea unor autorizaţii de export, urmate de continuarea operaţiunilor în condiţiile respingerii acestora de către autorităţile competente. În cauză, prin ordonanţa din data de 29.09.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 8 suspecţi, cu privire la săvârşirea, în diferite forme de participaţie, a infracţiunii prevăzute de art. 27 indice1, alin. (1) lit. e), raportat la alin. (5) şi alin. (6) din O.U.G. nr. 202/2008, privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale’, precizează DIICOT.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, jandarmilor brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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