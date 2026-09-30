Casa Kieser din Iași găzduiește vernisajul expoziției colective Horizontal Futures, curatoriată de Lorena Marciuc și Dumitrița Moroșanu

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 09:52

Viitorul nu mai este în față: Horizontal Futures transformă Casa Kieser din Iași într-un spațiu al timpurilor paralele, în Noaptea Albă a Galeriilor.

Expoziție colectivă cu 21 de artiști participanți, instalație sonoră curatorială, proiecție pe fațadă și o lună de evenimente gratuite, într-un spațiu alternativ din centrul Iașului

Vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 19:00, Casa Kieser din Iași găzduiește vernisajul expoziției colective Horizontal Futures, curatoriată de Lorena Marciuc și Dumitrița Moroșanu, în cadrul Nopții Albe a Galeriilor (NAG). Expoziția reunește fotografie, pictură, sculptură, carte-obiect, instalație sonoră și new media și poate fi vizitată gratuit până pe 1 noiembrie.

Horizontal Futures nu ocupă o galerie, ci o casă vie a orașului. Lucrările se află pe fațadă, în pasajul de intrare, în curtea interioară, în cafenea și în demisol, acolo unde oamenii trec, se opresc la o cafea sau se întâlnesc. Arta este întâlnită astfel în ritmul obișnuit al locului, nu într-un spațiu separat de viața de zi cu zi.

O casă ca interfață între timpuri

Proiectul se înscrie într-o direcție tot mai vizibilă în arta contemporană: expoziția care iese din cubul alb și coabitează cu spații ale vieții cotidiene, cedate temporar artei și deschise gratuit publicului. În ultimii ani, formate precum Basel Social Club, organizat în săptămâna Art Basel, au transformat clădiri obișnuite (o fostă fabrică, o bancă, un sediu de birouri) în scene temporare pentru artă și întâlnire. În același spirit, Casa Kieser, o clădire în care timpul s-a depus strat peste strat, devine pentru o lună o interfață între realități și temporalități diferite.

Traseul începe din stradă, cu o lucrare nouă gândită pentru fațada clădirii. Continuă prin pasajul de intrare, unde o instalație sonoră poartă discursul curatorial, apoi prin curtea interioară și cafenea, până în demisol, unde fotografia, proiecția și new media se întâlnesc cu sculptura. În serile NAG, 2–4 octombrie, expoziția se extinde cu o secțiune temporară de new media și instalație, iar fațada casei devine suprafață de proiecție.

Un viitor care se întinde lateral

Suntem obișnuiți să ne imaginăm viitorul ca pe un punct aflat undeva în față, spre care înaintăm. Horizontal Futures propune, măcar ca exercițiu de imaginație, un viitor care se întinde lateral: un prezent în care trecutul nu rămâne în urmă, iar ceea ce urmează nu așteaptă la capătul drumului.

A privi lateral înseamnă a avea grijă de contradicții. În loc să decidă repede ce e vechi și ce e nou, ce e depășit și ce e valoros, expoziția îi invită pe vizitatori să rămână o vreme în preajma unei contradicții și să observe ce o face posibilă.

„La nivel conceptual, expoziția pornește de la ideea „non-contemporaneității” („Ungleichzeitigkeit”) formulată de Ernst Bloch – coexistența, în același prezent, a unor temporalități și regimuri de realitate diferite – și o pune în relație cu ceea ce Charles Esche numește „demodernisation”: contestarea modelului modernității bazat pe un timp liniar al progresului, în care ceea ce este arhaic sau „primitiv” ar trebui și este în mod necesar depășit. Privită astfel, coexistența temporalităților, care se regăsește în multiple medii artistice, cere atenție față de tensiunile și raporturile de putere care o traversează.” – din textul curatorial semnat de Lorena Marciuc

Proiectul privește și spre felul în care tehnologia de azi readuce la viață forme vechi de gândire, de la noi forme de atavism până la o „superstiție algoritmică”. Fațada clădirii și dispozitivele tehnologice devin interfețe între realități care nu se sincronizează, iar instalația sonoră curatorială, cu sound design semnat de Aegun, face auzită această suprapunere de straturi.

Artiștii

Tudor Bratu & Julia Waraksa, Vera Buzdugan, Adelina Ceica, Alexandra Cojocaru, Ioana Cojocea, Carla David, Dumitrița Gurău, Ana Huțanu, Alexandru Ilievici, Erika Ioan, Ioana Jantea, Radu Marțin, Mălina Moncea, Andrei Popovici, Roxana Pîrvu, Dumitrița Răzlog, Teodora Rotaru, Ioana Rusu, Alexandra Șendrea și Claudia Ungureanu.

Artiști din generații și practici diferite își așază lucrările unele lângă altele, fără ierarhie și fără ordine cronologică, așa cum în viața de zi cu zi mai multe timpuri coexistă în același moment.

O lună de întâlniri cu publicul

Vineri 2 oct, ora 19:00 – deschidere oficială / vernisaj

Ora 19:30 – proiecție Edge Mapping de Radu Marțin

3 – 4 Octombrie, ora 18:00 – tur ghidat în expoziție împreună cu Lorena Marciuc

Joi 8 Octombrie, ora 16:00 – Artist Talk: DIGITAL RESTART – Moderator Darius Vatamaniuc împreună cu Carla David, Claudia Ungureanu, Alexandru Ilievici

Vineri 9 Octombrie, ora 17:00 – tur ghidat în expoziție împreună cu Lorena Marciuc

Sâmbătă 10 Octombrie, ora 17:00 – Performance cu Dimitrescu Georgiana, urmat de tur ghidat în expoziție împreună cu Lorena Marciuc

Duminică 11 Octombrie, ora 17:00 – tur ghidat în expoziție împreună cu Lorena Marciuc

6 – 18 Octombrie, ora 17:00 – tur ghidat în expoziție împreună cu Moroșanu Dumitrița

Duminică 18 Octombrie, ora 16:00 – Atelier de pictură în cafenea cu Vera Buzdugan

23 – 25 Octombrie, ora 17:00 – Tur ghidat în expoziție alături de Lorena Marciuc si Asociația Cadru

Sâmbătă 24 Octombrie, ora 17:00 – Atelier de crochiuri cu Erika Ioan

30 oct – 1 nov, ora 17:00 – tur ghidat în expoziție împreună cu Lorena Marciuc & Moroșanu Dumitrița

Vineri 30 Octombrie, ora 17:00 – Atelier de sculptură cu Roxana Pîrvu, Carla David, Ioana Cojocea

Sâmbătă 31 Octombrie, ora 16:00 – Masă Rotundă: Horizontal, Not Vertical. Iași Artists on Collaboration and Shared Futures – discuție moderată de curatoare împreună cu artiștii ieșeni

Participarea la toate evenimentele este gratuită.

Înscrierile la tururile ghidate, artist talk și atelier se fac prin formularul: https://forms.gle/xCtG3gnWpTo3VGL48