Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit

Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit

Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 11:00

Premierul desemnat Siegfried Mureşan va avea nevoie astăzi în Parlament de susţinerea a cel puţin 233 de senatori şi deputaţi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit.

Deşi negocierile se poartă până în ultimul moment, obiectivul este greu de atins, în condiţiile în care PSD şi AUR au anunţat că nu vor vota Cabinetul Mureşan.

Cum arată calculele politice aflăm de la Amalia Bojescu: Testul încrederii Parlamentului pentru programul de guvernare şi echipa de miniştri se va da în urma votului din plenul reunit. Pentru a trece sunt necesare 233 de voturi favorabile. Premierul desemnat, Siefried Mureşan, declara că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului şi poartă discuţii cu minorităţile, cu senatorii şi deputaţii neafiliaţi, dar şi cu grupuri parlamentare mai mici. El şi-a arătat disponibilitatea de a se întâlni cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru o discuţie privind programul de guvernare şi colaborarea parlamentară. PSD este hotărât însă să nu dea un vot de încredere Cabinetului Mureşan, o decizie în acest sens fiind luată în unanimitate în forurile statutare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democraţii sunt nemulţumiţi atât de programul de guvernare, cât şi de echipa de miniştri propusă. Parlamentarii social-democraţi vor asigura cvorumul de şedinţă, dar nu vor vota. Nici AUR nu susţine Cabinetul Mureşan. Parlamentarii formaţiunii nu au participat la audierile miniştrilor şi nici nu vor fi prezenţi în sala de plen. Liderul formaţiunii, George Simion, spune că după vot partidul va încerca să formeze o majoritate, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

Etichete:
Parlamentul se reuneşte astăzi pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 06:57

Parlamentul se reuneşte astăzi pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc astăzi în şedinţă comună pentru votul asupra programului de guvernare şi listei Guvernului propus...

Parlamentul se reuneşte astăzi pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan
Călin Georgescu – arestat preventiv pentru 30 de zile
Naţional marți, 29 septembrie 2026, 17:39

Călin Georgescu – arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie...

Călin Georgescu – arestat preventiv pentru 30 de zile
Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie
Naţional marți, 29 septembrie 2026, 16:37

Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că este momentul ca actuala criză politică să se încheie, subliniind că alegerile anticipate nu...

Preşedintele Nicuşor Dan: E momentul ca această criză să se încheie; anticipatele nu sunt o soluţie
Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct
Naţional marți, 29 septembrie 2026, 11:55

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct

Proba pentru evaluarea de competenţe de la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ...

Precizări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct
Naţional marți, 29 septembrie 2026, 07:19

Continuă audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Mureşan. Până acum doar doi au primit avize pozitive

Comisiile parlamentare continuă marţi audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureşan. În...

Continuă audierile miniştrilor propuşi în Cabinetul Mureşan. Până acum doar doi au primit avize pozitive
Naţional marți, 29 septembrie 2026, 07:17

Alertă de dronă, luni noapte, în județul Tulcea

O dronă ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, a fost detectată, în noaptea de luni spre marţi, de...

Alertă de dronă, luni noapte, în județul Tulcea
Naţional marți, 29 septembrie 2026, 06:19

Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru 12 octombrie deschiderea procesului lui Călin Georgescu

Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru 12 octombrie deschiderea procesului în care fostul candidat la preşedinţie, Călin Georgescu,...

Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru 12 octombrie deschiderea procesului lui Călin Georgescu
Naţional luni, 28 septembrie 2026, 16:40

Proiectul privind alegerile anticipate, supus dezbaterii

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparenţă. Acesta poate fi...

Proiectul privind alegerile anticipate, supus dezbaterii