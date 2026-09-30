Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 11:00

Premierul desemnat Siegfried Mureşan va avea nevoie astăzi în Parlament de susţinerea a cel puţin 233 de senatori şi deputaţi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit.

Deşi negocierile se poartă până în ultimul moment, obiectivul este greu de atins, în condiţiile în care PSD şi AUR au anunţat că nu vor vota Cabinetul Mureşan.

Cum arată calculele politice aflăm de la Amalia Bojescu: Testul încrederii Parlamentului pentru programul de guvernare şi echipa de miniştri se va da în urma votului din plenul reunit. Pentru a trece sunt necesare 233 de voturi favorabile. Premierul desemnat, Siefried Mureşan, declara că are în jur de 200 de voturi certe pentru învestirea guvernului şi poartă discuţii cu minorităţile, cu senatorii şi deputaţii neafiliaţi, dar şi cu grupuri parlamentare mai mici. El şi-a arătat disponibilitatea de a se întâlni cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru o discuţie privind programul de guvernare şi colaborarea parlamentară. PSD este hotărât însă să nu dea un vot de încredere Cabinetului Mureşan, o decizie în acest sens fiind luată în unanimitate în forurile statutare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că social-democraţii sunt nemulţumiţi atât de programul de guvernare, cât şi de echipa de miniştri propusă. Parlamentarii social-democraţi vor asigura cvorumul de şedinţă, dar nu vor vota. Nici AUR nu susţine Cabinetul Mureşan. Parlamentarii formaţiunii nu au participat la audierile miniştrilor şi nici nu vor fi prezenţi în sala de plen. Liderul formaţiunii, George Simion, spune că după vot partidul va încerca să formeze o majoritate, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, va insista pentru organizarea de alegeri anticipate. (Rador/ FOTO agerpres.ro)