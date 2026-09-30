Un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă, de la 1 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 septembrie 2026, 10:52

Mâine, 1 octombrie, urmează să intre în funcţiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora şi care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România.

Programul poartă numele TollRO şi se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone.

Tariful se va calcula în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum.

Compania Naţională de Drumuri a anunţat recent că sistemul a fost testat în condiţii reale şi este pregătit pentru utilizare.

Introducerea sistemului TollRO a fost amânată succesiv până acum iar organizaţiile transportatorilor reclamă încă probleme şi cer o perioadă fără sancţiuni.

Aplicaţia mobilă poate fi descărcată din App Store sau Google Play.

Pentru şoferii de autoturisme, rovinieta cumpărată înainte de 1 octombrie rămâne valabilă până la data expirării. În schimb, rovinietele pentru vehiculele de marfă emise în vechiul sistem îşi pierd valabilitatea mâine. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)