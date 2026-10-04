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(AUDIO) O lucrare realizată de Giotto, expusă pentru prima dată în România, la Palatul Culturii din Iași

(AUDIO) O lucrare realizată de Giotto, expusă pentru prima dată în România, la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 octombrie 2026, 12:45

O lucrare realizată de Giotto, păstrată la Pinacoteca Națională din Bologna, va fi prezentată pentru prima dată în România, în cadrul unei expoziții organizate la Palatul Culturii din Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră.

„Polipticul” a fost creat în 1330 și reprezintă punctul de plecare al Renașterii Italiene.

Managerul Complexului Național „Moldova” Iași, Alexandru Chituță, a precizat că opera a părăsit Bologna doar pentru câteva expoziții internaționale excepționale și nu a trecut până acum granițele Italiei.

De altfel, în perioda 4 – 30 octombrie, Palatul Culturii va găzdui o serie de exponate valoroase, între care steagul de luptă al voievodului Ștefan cel Mare, datând din anul 1500, care va putea fi văzut la Muzeul Național de Istorie, sau lucrarea „Rugăciune” a marelui sculptor Constantin Brâncuși.

De asemenea, va fi expus epitaful pictat de părintele Arsenie Boca, icoană de patrimoniu național.

Managerul Alexandru Chituță: Capul de afiș, nu doar pentru Palatul Culturii și pentru România și sud-estul Europei, este aducerea pentru prima dată în România a unei capodopere excelente, Giotto, „Polipticul Giotto”, care este adus printr-o colaborare excepțională la Iași. Este cea mai importantă lucrare adusă vreodată în România, o lucrare realizată în 1330 de cel care a pus fundamentele Renașterii, de Giotto. Pe lângă această capodoperă, Palatul Culturii mai pregătește o expunere deosebită cu stindardul de luptă al voievodului Ștefan cel Mare. A mai fost expus la Iași acum câțiva ani, până la Muzeul Unirii, acum îl vom aduce la Palatul Culturii. Vom aduce și Donariul de la Biertan, una dintre cele mai vechi mărturii ale creștinătății din acest spațiu. Vom aduce pentru prima dată la Iași o icoană pictată de Arsenie Boca, de la Mănăstirea Sâmbăta, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Vom avea o expoziție interesantă de numismatică, de monede din secolul al IV-lea până în secolul al XX-lea, organizată împreună cu Banca Națională a României, și vom avea și o expoziție despre ce înseamnă iconarii sau tinerii iconari la Palatul Culturii, o pleiadă de expoziții în cadrul festivalului Sacrum, care, cu siguranță, va deveni o ofertă importantă culturală pentru ieșeni, pentru români, pentru străini și pentru pelerinii care vor veni în luna octombrie la Iași.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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