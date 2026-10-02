Limba turcă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o călătorie spre o nouă cultură – temă a emisiunii Dialog intercultural, vineri, 2 octombrie, ora 20:30, cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 11:08

Stimați prieteni, în ediția de astăzi (vineri, 2 ooctombrie 2026, h 20 :30, Radio România Iași) a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la ceremonia de decernare a certificatelor de participare la cursurile de vară de limba turcă.

Reprezentanții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au organizat în ziua de luni, 31 august 2026, începând cu ora 17, în Sala Senatului a Universității, ceremonia de înmânare a certificatelor de participare la cursurile de vară de limba turcă, nivel A1, cursuri desfășurate în perioada 3 – 27 august 2026. Evenimentul a fost coordonat de către domnul profesor, doctor în Filologie, Şenel Gerçek, lector de limba turcă în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ultimul interlocutor al emisiunii.

Așadar, în ediția de astăzi invităm la dialog pe câțiva participanți (doctor Iuliana Carmen Șpilevoi; profesor Olesia Mihai; doctor Ciprian Ivas; eleva Teona Mihai; studentele Alexandra Cristea și Rania-Alexandra El Masry) la cursurile de vară de limba turcă și aflăm povestea acestora pentru învățarea limbii turce, implicit apropierea de o nouă cultură.

Stimați prieteni, cu prilejul ceremoniei de decernare a certificatelor de participare la cursurile de vară de limba turcă, am invitat la dialog și pe domnul profesor universitar, doctor în Științe Economice, Liviu-George Maha, rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Referitor la cele prezentate, încheiem „O altă limbă este o altă viziune asupra vieții”, Federico Fellini, regizor și scenarist Italian.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 2 OCTOMBRIE 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Fcaebook)