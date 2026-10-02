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Agenţia de rating Standard & Poor”s urmează să anunţe calificativul pe care îl va acorda României

Agenţia de rating Standard & Poor”s urmează să anunţe calificativul pe care îl va acorda României

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 08:07

Agenţia de rating Standard & Poor’s urmează să anunţe, astăzi, calificativul pe care îl va acorda ţării noastre, o decizie foarte importantă pentru economia naţională.

Evaluarea pe care o vom primi stabileşte, practic, cât de sigură este România pentru investitorii străini şi influenţează direct costurile la care statul se împrumută pe pieţele internaţionale.

O notă mai bună înseamnă dobânzi mai mici, stabilitate şi o presiune mai redusă pe bugetul public.

Însă, România traversează în această perioadă un impas politic major – aproape cinci luni fără un guvern cu puteri depline, o întârziere care riscă să afecteze construcţia bugetului şi care s-ar putea reflecta în evaluarea agenţiei Standard & Poor”™s.

Iulian Olescu relatează: Formarea unui guvern stabil şi prezentarea rapidă a unei rectificări bugetare credibile, dar şi a unui buget pentru 2027, sunt, în opinia ministrului Finanţelor, paşii necesari pentru ca România să poată trece de perioada de incertitudine politică şi să îşi păstreze încrederea pe pieţele financiare. Potrivit lui Alexandru Nazare, deficitul a fost redus faţă de anul trecut, în timp ce investiţiile au crescut.

Alexandru Nazare: Faţă de deficitul anului trecut, avem 27 de miliarde în minus şi, de asemenea, avem 25 de miliarde în plus la execuţia lunii august la investiţii, deci am scăzut deficitul şi am crescut investiţiile.

În acest moment, Alexandru Nazare consideră că România are nevoie rapid de un guvern învestit, care să poată adopta rectificarea bugetară şi să înceapă pregătirea bugetului pentru anul viitor. La rândul său, social-democratul Radu Oprea, fost ministru al Economiei, spune că următorul pas îi aparţine preşedintelui Nicuşor Dan, care trebuie să organizeze consultările pentru desemnarea premierului. Radu Oprea pledează pentru un guvern susţinut de o majoritate parlamentară stabilă şi pentru un program de guvernare care să includă, pe lângă reducerea deficitului, şi măsuri de relansare economică.

Radu Oprea: Dacă nu reuşim partea de relansare economică, să înceapă economia să crească, lucrurile în România vor sta din ce în ce mai greu, pentru că nu poţi să stai doar pe partea de tăieri, doar pe partea de a-ţi reduce cheltuiala statului, trebuie să vii şi cu relansare economică.

Radu Oprea susţine că PSD este pregătit să participe la formarea unei majorităţi parlamentare şi insistă asupra unor măsuri care să stimuleze economia, inclusiv prin instrumente care, spune el, nu presupun un impact imediat asupra deficitului. (Rador/ FOTO www.euronews.ro)

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