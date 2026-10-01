Nicuşor Dan: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 10:00

Noi consultări politice la Palatul Cotroceni vor avea loc peste câteva zile, luni, urmate imediat, în aceeaşi după-amiază, de o a patra desemnare de premier.

Decizia a fost anunţată de preşedintele Nicuşor Dan, după ce cabinetul Mureşan nu a trecut de votul parlamentului.

Deşi este pentru prima dată după revoluţie când s-au îndeplinit condiţiile constituţionale pentru dizolvarea legislativului, şeful statului a respins din nou varianta alegerilor anticipate. Aflat în vizită oficială la Praga, Nicuşor Dan a explicat că investitorii externi cer stabilitate, iar declanşarea anticipatelor ar bloca ţara timp de cinci luni. În plus, o întoarcere la urne nu ar schimba cu nimic actuala configuraţie politică – crede preşedintele.

Nicuşor Dan: Haideţi să ne uităm ce înseamnă alegerile anticipate – Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune şi prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate, care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum. Şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui acelaşi guvern.

Preşedintele ţării a trasat explicit şi o linie roşie pentru negocieri, anunţând că va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare. El a explicat că are datoria de a respecta mandatul primit de la cetăţeni în urmă cu un an şi patru luni, axat pe păstrarea direcţiei pro-occidentale, iar AUR nu ar îndeplini această condiţie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)