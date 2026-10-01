Vaslui: Inspectoratul Şcolar lansează astăzi programul ‘Să creştem generaţii sănătoase’

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 07:27

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Vaslui organizează pe 1 octombrie conferinţa de lansare a proiectului naţional ‘Să creştem generaţii sănătoase’, iniţiat de Asociaţia Nutribalance Nature.

Pe parcursul anului şcolar 2026-2027, programul creează schimbări şi oportunităţi pentru elevi şi profesori, având ca obiectiv principal nevoia de a fundamenta interesul pentru sănătate în şcoli şi în viaţa de zi cu zi.

‘Proiectul porneşte de la convingerea că sănătatea unei generaţii se construieşte prin educaţie, prevenţie şi prin comportamente formate încă din copilărie. De asemenea, acest program încearcă să răspundă unor provocări tot mai prezente în viaţa copiilor şi a adolescenţilor prin intermediul unor informaţii şi activităţi concrete, construite în jurul celor şase piloni ai stilului de viaţă sănătos: alimentaţia, somnul, mişcarea, managementul stresului, relaţiile sănătoase şi prevenirea comportamentelor adictive. Proiectul îşi propune să construiască un model integrat de educaţie pentru sănătate, prevenţie şi wellbeing, care să reunească elevii, cadrele didactice, părinţii şi specialiştii în educaţie şi sănătate’, precizează un comunicat de presă transmis de reprezentanţii ISJ Vaslui.

Totodată, organizatorii şi-au propus prin această activitate să ‘proiecteze o intervenţie continuă, adaptată vârstei şi specificului fiecărei comunităţi şcolare, punând la dispoziţie metodologia, formarea, platforma şi kiturile educaţionale, materialele video, specialiştii şi suportul necesar implementării, încât unităţile de învăţământ participante să poată adapta integrarea activităţilor în funcţie de propriul context’.

Proiectul pilot derulat Asociaţia Nutribalance Nature se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)