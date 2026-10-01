Vaslui: Solista Maria Coman, invitat special la Festivalul de muzică corală laică şi religioasă ‘Gheorghe Cucu’

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 07:31

Festivalul de muzică corală laică şi religioasă ‘Gheorghe Cucu’ va avea loc pe 25 octombrie la Centrul Cultural Judeţean Vaslui, având-o ca invitat special pe solista Maria Coman, acompaniată de grupul Melos Paisian.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Vaslui, Primăria municipiului Vaslui, Centrul Cultural Judeţean Vaslui şi Episcopia Huşilor.

‘După odioasa perioada a pandemiei, am constatat că lumea cu greu reuşeşte să se mai bucure de lucrurile simple. Nu de puţine ori am văzut oameni trişti, măcinaţi de responsabilităţi zilnice şi nimic nu pare să ajute cu adevărat. Se vorbeşte mai mult ca niciodată despre depresie, anxietate şi burn out, iar soluţiile pentru liniştirea sufletului sunt căutate la medic. Tot un fel de medicament ne dorim să fie concertul organizat pe 25 octombrie, la Centrul Cultural Judeţean Vaslui’, a transmis directorul instituţiei, Lucian Onciu, pe pagina sa de Facebook.

Printre cei care vor susţine recitaluri pe scena festivalului se numără Grupul psaltic ‘Sf. Mare Muceniţă Chiriachi’ al Episcopiei Huşilor, Corul bărbătesc ‘Amicus +’ şi Corala ‘Fantasia. (Agerpres/ FOTO facebook Consiliul Județean Vaslui)