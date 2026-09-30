(AUDIO) Blocaj în Consiliul Local Iași. Criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale

Consilierii liberali de Iași au decis introducerea unor criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale.

Liderul consilierilor liberali, Ciprian Bostan, susține că aceste criterii nu discută legalitatea proiectelor legate de planurile urbanistice zonale, ci oferă un cadru transparent pentru analizarea oportunității investiției.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a precizat că legea stabilește criteriile investiționale, iar măsurile luate de PNL Iași reprezintă o imixtiune a conducerii filialei în deciziile administrative.

La rândul său, președintele filialei județene Iași a PNL, Alexandru Muraru a declarat că, în Consiliul Local Iași, liberalii au doar 7 voturi din 27, insuficiente pentru a lua decizii fără consultarea celorlalte partide.

De asemenea, el a mai spus că aceste criterii sunt compatibile cu legea și au ca scop eliminarea neclarităților din planurile urbanistice zonale.

În acest context, la Iași nu mai funcționează coaliția majoritară PNL, PSD și PMP.

Președintele grupului social-democraților din Consiliul Local, Bogdan Crucianu, a opinat că aceste criterii ilustrează, de fapt, disputele dintre conducerea organizației județene și primarul municipiului.