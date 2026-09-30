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(AUDIO) Blocaj în Consiliul Local Iași. Criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale

(AUDIO) Blocaj în Consiliul Local Iași. Criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale
30 septembrie 2026, 14:04

Consilierii liberali de Iași au decis introducerea unor criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale.
Liderul consilierilor liberali, Ciprian Bostan, susține că aceste criterii nu discută legalitatea proiectelor legate de planurile urbanistice zonale, ci oferă un cadru transparent pentru analizarea oportunității investiției.
Primarul Iașului, Mihai Chirica a precizat că legea stabilește criteriile investiționale, iar măsurile luate de PNL Iași reprezintă o imixtiune a conducerii filialei în deciziile administrative.
La rândul său, președintele filialei județene Iași a PNL, Alexandru Muraru a declarat că, în Consiliul Local Iași, liberalii au doar 7 voturi din 27, insuficiente pentru a lua decizii fără consultarea celorlalte partide.
De asemenea, el a mai spus că aceste criterii sunt compatibile cu legea și au ca scop eliminarea neclarităților din planurile urbanistice zonale.
În acest context, la Iași nu mai funcționează coaliția majoritară PNL, PSD și PMP.
Președintele grupului social-democraților din Consiliul Local, Bogdan Crucianu, a opinat că aceste criterii ilustrează, de fapt, disputele dintre conducerea organizației județene și primarul municipiului.
El a recunoscut că anumite PUZ-uri, votate anterior, au fost încălcate, iar investițiile imobiliare nu au oferit locurile de parcare, spațiile de agrement și utilitățile prevăzute:
La rândul său, consilierul local din partea formațiunii CURAJ, Cossete Chichirău, a spus că lipsa PUZ-urilor cauzează probleme investitorilor.
Ea susține că introducerea unor criterii suplimentare de evaluare indică luptele din interiorul PNL și USR:
Pe de altă parte, președintele grupului consilierilor AUR, Vasile Pușcașu, a spus că, deși formațiunea pe care o reprezintă se află în opoziție, a votat mereu proiectele favorabile dezvoltării orașului.
(Radio Iași, Constantin Mihai)
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