Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » (AUDIO) Parc de joacă nou pentru mai bine de 250 de copii, la Grădinița cu program prelungit nr. 21 din Iași

(AUDIO) Parc de joacă nou pentru mai bine de 250 de copii, la Grădinița cu program prelungit nr. 21 din Iași

(AUDIO) Parc de joacă nou pentru mai bine de 250 de copii, la Grădinița cu program prelungit nr. 21 din Iași

Publicat de andreeadaraban, 30 septembrie 2026, 13:28

Un parc de joacă a fost inaugurat, astăzi, la Grădinița cu Program Prelungit numărul 21 din cartierul Alexandru cel Bun din Iași, după mai bine de 10 ani în care copiii nu au avut un astfel de spațiu.

Unitatea de învățământ se numără printre câștigătoarele competiției naționale „Parcurile Copilăriei. Acolo unde joaca prinde viață”, organizată de E.ON România în cadrul campaniei „Punem binele în lumină”.

 

Proiectul a fost desemnat câștigător în urma votului public, iar investiția a permis amenajarea unui spațiu modern de joacă destinat celor 250  de copii ai grădiniței. Pe lângă  toboganele și leagănele instalate, pereții din curtea interioară au fost pictați de un artist plastic local pentru ca ambientul să fie și mai plăcut.

Directorul Școlii Gimnaziale „George Călinescu” din Iași, Carmen Kehlaoui,  de care aparține grădinița, spune că proiectul a fost inițiat de cadrele didactice, iar investiția se cifrează la 50 de mii de euro: Proiectul celor de la E.ON, numit ”Parcurile Copilăriei”, care este de foarte mult timp, a fost accesat de către colegii mei, educatoarele din grădință, împreună cu domnul coordonator de structură, Munteanu Eusebiu, care au scris un proiect și care presupunea, în faza a doua, voturi. Acestea au fost online, astfel că întreaga comunitate ieșeană a acordat voturi și comentarii pozitive legat de necesitatea acestui parc în curtea grădiniței, pentru că aici era un teren virant. Investiția totală este a celor de la E.ON.

                       

Noul parc le oferă celor mici un spațiu sigur pentru mișcare, socializare și activități recreative, contribuind totodată la dezvoltarea motrică și emoțională a preșcolarilor, după cum a declarat coordonatorul Grădiniției nr. 21 din Iași, Eusebiu Munteanu: Este foarte importantă investiția, valoarea este mare, 50.000 de euro, dar valoarea simbolică este și mai mare, pentru că, până la urmă, copiii au unde să se joace. Este o chestiune de învățare spontană și naturală în aer liber, ceea ce este fundamental pentru un copil mic. Copilul nu învață doar pe situații formale, învață și atunci când se află în aer liber și trebuie să se miște ca să poată învăța. De trei ori am participat la această competiție, a treia oară am învățat cum anume să participăm, pentru că știți,  am căpătat experiență, și a treia oară când am învățat cum să participăm, eram sigurocă ne vom califica. După aceea, între finaliști, a fost iarăși o bătălie, a urmat  votul online, unde și acolo am dominat.

                            

Un reportaj pe acest subiect veți putea asculta, mâine, în emisiunea Starea Educației, realizată de Andreea Daraban.

Etichete:
Botoşani: Percheziţii în cazul unui bărbat de 38 de ani care se dădea drept preot şi oficia ilegal slujbe
Regional miercuri, 30 septembrie 2026, 15:08

Botoşani: Percheziţii în cazul unui bărbat de 38 de ani care se dădea drept preot şi oficia ilegal slujbe

Poliţiştii din Botoşani au efectuat, miercuri, percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat de înşelăciune şi exercitarea unei profesii...

Botoşani: Percheziţii în cazul unui bărbat de 38 de ani care se dădea drept preot şi oficia ilegal slujbe
(AUDIO) Blocaj în Consiliul Local Iași. Criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale
Regional miercuri, 30 septembrie 2026, 14:04

(AUDIO) Blocaj în Consiliul Local Iași. Criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale

Consilierii liberali de Iași au decis introducerea unor criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale. Liderul consilierilor...

(AUDIO) Blocaj în Consiliul Local Iași. Criterii suplimentare pentru evaluarea planurilor urbanistice zonale
Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân
Regional miercuri, 30 septembrie 2026, 10:47

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alătură inițiativei Institutului Regional de Oncologie Iași, dedicată Zilei Mondiale de Luptă...

Muzeul Unirii din Iași se iluminează în roz, în semn de solidaritate cu lupta împotriva cancerului de sân
Casa Kieser din Iași găzduiește vernisajul expoziției colective Horizontal Futures, curatoriată de Lorena Marciuc și Dumitrița Moroșanu
Regional miercuri, 30 septembrie 2026, 09:52

Casa Kieser din Iași găzduiește vernisajul expoziției colective Horizontal Futures, curatoriată de Lorena Marciuc și Dumitrița Moroșanu

Viitorul nu mai este în față: Horizontal Futures transformă Casa Kieser din Iași într-un spațiu al timpurilor paralele, în Noaptea Albă a...

Casa Kieser din Iași găzduiește vernisajul expoziției colective Horizontal Futures, curatoriată de Lorena Marciuc și Dumitrița Moroșanu
Regional miercuri, 30 septembrie 2026, 09:10

„Tânărul Washington/ Young Washington”, proiecție specială cu intrare liberă la Cinema Ateneu Iași

Cinema Ateneu Iași și Ambasada Statelor Unite ale Americii în România invită publicul ieșean la proiecția specială a filmului „Tânărul...

„Tânărul Washington/ Young Washington”, proiecție specială cu intrare liberă la Cinema Ateneu Iași
Regional marți, 29 septembrie 2026, 19:30

ArmoniE TRIO din Italia, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău

Centrul de Cultură „George Apostu”, în parteneriat cu Filarmonica „Mihail Jora”, organizează vineri, 9 octombrie 2026, de la ora 17.00, la...

ArmoniE TRIO din Italia, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău
Regional marți, 29 septembrie 2026, 19:05

(AUDIO) Neamţ: Un bărbat şi-a înjunghiat mortal concubina, apoi s-a sinucis; el intenţiona să ucidă şi copilul femeii

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Roman, județul Neamț, şi-a înjunghiat mortal concubina, după care s-a sinucis,...

(AUDIO) Neamţ: Un bărbat şi-a înjunghiat mortal concubina, apoi s-a sinucis; el intenţiona să ucidă şi copilul femeii
Regional marți, 29 septembrie 2026, 18:35

Proiect de peste 28 de milioane de lei pentru restaurarea Casei Moscovici din Botoșani

Casa Moscovici din Botoșani, clădire istorică în care funcționează o parte din Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, ar urma să fie...

Proiect de peste 28 de milioane de lei pentru restaurarea Casei Moscovici din Botoșani