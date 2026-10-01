Palatul Culturii Iași: Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală (4 – 30 octombrie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 07:03

În cadrul etapei din România a Anului Cultural Italia-România 2026 — organizat de Ambasada Italiei la București — Polipticul lui Giotto, o capodoperă găzduită și expusă la Pinacoteca Națională din Bologna, va fi prezentat în cadrul unui eveniment special la monumentalul Palat al Culturii din Iași.

Această inițiativă reprezintă un eveniment de o importanță diplomatică și culturală extraordinară, rezultat al parteneriatului dintre Pinacoteca Nazionale di Bologna, Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Fundația SACRUM și Civita Mostre e Musei. Promovat de Președinția Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale, proiectul se desfășoară sub patronajul Ambasadei Italiei la București, al Institutului Italian de Cultură din București și al Ambasadei României la Roma.

Expoziția care prezintă Polipticul lui Giotto face parte, de asemenea, din programul mai amplu al Festivalului de Artă SACRUM Iași, dedicat intersecției dintre artă, patrimoniu și spiritualitate creștină. Prezența excepțională a capodoperei lui Giotto contribuie astfel la crearea unei noi punți de legătură între patrimoniul artistic italian și tradiția spirituală a Europei de Est.

Pentru prima dată, o capodoperă absolută a artei italiene din secolul al XIV-lea este expusă în România, oferind publicului o oportunitate unică de apreciere și studiu.

Creată inițial pentru orașul din regiunea Emilia în timpul șederii lui Giotto de prin anul 1330 — la comanda legatului papal, cardinalul Bertrando del Poggetto —, lucrarea reprezintă un împrumut extrem de rar; de altfel, lucrarea a părăsit Bologna doar cu ocazia câtorva expoziții excepționale și nu a trecut niciodată până acum granițele Italiei, ceea ce face ca prezența sa în România să fie un eveniment istoric, unic în viață.

Polipticul reprezintă culmea maturității artistice a lui Giotto și sintetizează revoluția sa în arta figurativă: solemnitatea medievală a fondului auriu fuzionează cu redarea spațiului în perspectivă, cu o finețe cromatică și cu un realism psihologic fără precedent în arta occidentală.

Într-o epocă în care pictorii rămâneau aproape întotdeauna anonimi, acest retablu este una dintre cele trei lucrări din lume care poartă semnătura autografă a Maestrului (inscripția în latină „Opus Magistri Iocti d’Florentia” se distinge pe treapta de marmură de sub tronul Fecioarei), alături de „Stigmatizarea Sfântului Francisc” de la Luvru și „Crucifixul din Santa Maria Novella” din Florența.

Compoziția grandioasă o înfățișează pe Madona cu Pruncul pe tron, flancată de sfinții Petru, Pavel și arhanghelii Gabriel și Mihail; Fecioara, învăluită în faldurile moi și fluide ale unei mantii albastre, îl susține pe Pruncul Iisus cu mâini ferme, dar materne – pe una dintre ele Pruncul își sprijină un picior, redat printr-o perspectivă remarcabilă. Retablul este încununat de un element superior (pinaclu) care îl înfățișează pe Dumnezeu-Tatăl, în timp ce în predela de dedesubt, forța expresivă atinge apogeul în figurile pictate în interiorul unor „tondi” (panouri circulare), printre care se numără Madona îndurerată – cu buzele întredeschise într-un suspin de durere –, Sfântul Ioan și Maria Magdalena. Capodopera pune în valoare inovațiile tehnice rafinate specifice etapei de maturitate a artistului, precum calitatea decorațiunilor aurite realizate prin tehnica poansonării și redarea tactilă, plină de nuanțe, a țesăturilor.

Expoziția, programată să aibă loc în perioada 4–30 octombrie 2026, reprezintă un moment de referință în consolidarea legăturilor culturale, instituționale și de cooperare dintre Italia și România.

Declarații semnate de:

Onorabilul Federico Mollicone, Președintele Comisiei pentru Cultură a Camerei Deputaților din Italia:

„Sosirea extraordinară a Polipticului lui Giotto la Iași reprezintă un punct culminant al diplomației culturale, demonstrând modul în care arta servește drept cea mai solidă punte pentru a ne proiecta istoria, identitatea și geniul pe scena mondială. Giotto nu este doar un simbol al patrimoniului artistic al Italiei, ci o figură universală capabilă să faciliteze dialogul între diverse rădăcini spirituale și tradiții culturale. Felicit Pinacoteca Națională din Bologna, Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, Fundația SACRUM și Civita Mostre e Musei pentru organizarea acestui eveniment.

În calitate de Comisie pentru Cultură a Camerei Deputaților, suntem mândri că am promovat și am participat activ la numeroasele manifestări din cadrul Anului Cultural Italia-România 2026 – o inițiativă extraordinară, susținută cu succes de Ambasada României în Italia și de Ambasada Italiei în România, în colaborare cu ministerele de externe ale celor două țări, inițiativă care lasă o amprentă profundă asupra relațiilor dintre națiunile noastre.

Această expoziție istorică consolidează un parteneriat instituțional excepțional și reafirmă rolul central al culturii ca limbaj al unității și al unui viitor comun pentru Europa.”

E.S. Laura Aghilarre, Ambasadoarea Italiei în România

„Pentru prima dată, o operă a lui Giotto ajunge în România. Este greu de imaginat o dovadă mai puternică a importanței Anului Cultural Italia-România 2026: aceea de a oferi publicului român ocazia de a admira nemijlocit creația unei figuri monumentale a istoriei artei italiene – un artist al cărui limbaj revoluționar a modelat profund cultura europeană în ansamblul său. Caracterul excepțional al acestui eveniment este subliniat și de faptul că Polipticul din Bologna – împrumutat doar în situații extrem de rare – nu părăsise niciodată până acum teritoriul Italiei. Mă bucur în mod deosebit că Iașul, un oraș cu un patrimoniu cultural și spiritual extraordinar, găzduiește această capodoperă și devine cadrul unui dialog ideal între tradițiile artistice ale Italiei și cele ale Europei de Est. Acesta este, de altfel, unul dintre obiectivele Anului Cultural: să împărtășim cel mai prețios patrimoniu al nostru și, prin cultură, să creăm noi oportunități de înțelegere reciprocă, dialog și apropiere între Italia și România – legături care unesc istoriile, sensibilitățile și identitatea noastră europeană comună.”

E.S. Gabriela Dancău, Ambasadoarea României în Italia

„Prezența în România a unei capodopere de Giotto – expusă pentru prima dată în afara granițelor Italiei – marchează un moment de o semnificație simbolică extraordinară în cadrul Anului Cultural România-Italia 2026, cel mai important proiect de diplomație culturală inițiat până în prezent între cele două țări ale noastre. Desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și al Președintelui Republicii Italiene, Anul Cultural stă mărturie pentru profunzimea unei relații bazate pe o istorie comună, pe afinități culturale profunde și pe legături umane extrem de puternice. Aducerea unei opere de o asemenea valoare la Iași conferă o formă concretă acestui dialog, construind o punte între patrimoniile noastre culturale și oferind publicului român o oportunitate excepțională de a întâlni una dintre marile figuri ale istoriei artei italiene și europene. Totodată, este un semn al încrederii și al apropierii care unesc astăzi România și Italia, precum și al angajamentului nostru comun de a continua să construim – prin cultură – noi spații de cunoaștere, dialog și colaborare.”

Giorgio Sotira, CEO al Civita Mostre e Musei:

„Aducerea Polipticului lui Giotto la Iași este o sursă de mare mândrie pentru Civita, dar, mai presus de toate, confirmă modul în care inițiativele culturale ambițioase pot servi drept motor pentru diplomație și cooperare internațională. Un împrumut de o asemenea importanță istorică – marcând prima dată când această operă de artă traversează granițele naționale – este rezultatul unei munci complexe și colaborative, care a implicat Pinacoteca Nazionale di Bologna, Complexul Muzeal „Moldova” și toate instituțiile participante. Această inițiativă demonstrează, încă o dată, capacitatea Italiei de a acționa unitar, ca sistem, și de a aduce excelența patrimoniului nostru în inima Europei”.

Luigi Gallo, Directorul Muzeelor Naționale din Bologna – Direcția Regională pentru Muzeele Naționale din Emilia-Romagna

„Polipticul din Bologna este o operă de o importanță excepțională în istoria picturii occidentale și reprezintă unul dintre punctele culminante ale perioadei de maturitate a lui Giotto. Valoarea sa imensă rezidă nu doar în calitatea extraordinară a picturii, în rafinamentul detaliilor și în forța cu care artistul redă prezența umană a figurilor, ci și în propria sa istorie: este o lucrare profund legată de orașul Bologna și care — tocmai datorită unicității sale — este deplasată doar în circumstanțe cu adevărat excepționale. Așadar, faptul de a-l putea prezenta publicului din Iași înseamnă a împărtăși un patrimoniu de o valoare absolută, oferind ocazia de a observa de aproape o mărturie fundamentală a revoluției figurative prin care Giotto a modelat ireversibil istoria artei. Pinacoteca Națională din Bologna își asumă această responsabilitate cu un viu sentiment al misiunii sale, convinsă fiind că o operă de o asemenea valoare capătă o semnificație sporită atunci când poate fi descoperită, studiată și admirată într-un nou context cultural.”

Dr. Alexandru Constantin Chituță, Manager al Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași

„«Giotto la Iași» este mult mai mult decât o expoziție: este un triumf istoric, rod al unui parteneriat și al unei prietenii fără precedent între România și Italia. În spiritul poeziei «Hora Unirii» de Vasile Alecsandri – «Să dăm mână cu mână» – capodopera lui Giotto părăsește Italia pentru prima dată și ajunge în România, în capitala istorică la Iași.

Astfel, demonstrăm că arta este cea care ne unește și dărâmă toate barierele, fie ele mentale sau fizice, dintre popoare și indivizi; Giotto devine o figură unificatoare, transmițând un mesaj esențial: educația culturală este cea mai importantă investiție a vremurilor noastre.

Găzduind această capodoperă, Iașul – oraș ce întruchipează tradiția și spiritualitatea răsăriteană – devine, pentru o lună, o casă primitoare pentru un artist care a trasat o nouă direcție în artă și arhitectură.

Aducerea acestei capodopere a lui Giotto la Iași – orașul care a fondat prima universitate din România și prima instituție de învățământ superior artistic – creează un dialog extraordinar și oferă studenților un model de excelență și profesionalism.

Expunerea acestei lucrări la Palatul Culturii din Iași – simbol atât al orașului, cât și al regiunii Moldova – demonstrează capacitatea și dedicarea excepțională a echipei instituției, consolidând pe bună dreptate statutul Palatului de veritabil centru cultural.

Adresez mulțumiri sincere tuturor celor implicați – echipelor din România și din Italia – pentru că au făcut posibilă prezentarea acestei opere de importanță mondială publicului din România, în premieră absolută, în acest an cultural. Înaintea lui Michelangelo, Leonardo da Vinci sau Rafael a existat Giotto – iar acest fapt prevestește un început magnific pentru o viitoare colaborare de excelență între estul României și Italia!

Vivat, crescat, floreat!”