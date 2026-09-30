Botoşani: Percheziţii în cazul unui bărbat de 38 de ani care se dădea drept preot şi oficia ilegal slujbe



Poliţiştii din Botoşani au efectuat, miercuri, percheziţii la locuinţele unui bărbat suspectat de înşelăciune şi exercitarea unei profesii fără drept, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Potrivit acesteia, bărbatul de 38 de ani se dădea preot ortodox şi oficia ilegal slujbe.

Percheziţiile au fost desfăşurate în localitatea Cristineşti şi în municipiul Botoşani.

‘În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în perioada 2018 până în prezent, persoana în cauză ar fi desfăşurat, în mod repetat, fără drept, activităţi cu caracter religios specifice cultului ortodox, într-o încăpere neautorizată, situată la domiciliul acesteia şi utilizată în scopul desfăşurării unor activităţi specifice unui lăcaş de cult. Spaţiul respectiv ar fi fost amenajat într-un mod asemănător lăcaşurilor de cult aparţinând cultului ortodox. Totodată, persoana în cauză ar fi utilizat veşminte şi obiecte similare celor folosite de preoţii creştin-ortodocşi, existând suspiciunea că aceste elemente ar fi fost folosite pentru a crea aparenţa exercitării legitime a unor activităţi religioase şi pentru a induce în eroare persoanele participante, în scopul obţinerii unor foloase patrimoniale’, a transmis oficialul IPJ.

Bărbatul a fost condus la sediul poliţiei în baza unui mandat de aducere.

Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)