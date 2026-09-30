Bacău: O femeie şi băiatul ei în vârstă de 9 ani, răniţi de bucăţi de tencuială desprinse de pe un bloc

O femeie în vârstă de 34 de ani şi băiatul acesteia în vârstă de 9 ani au fost răniţi, miercuri, după ce mai multe bucăţi de tencuială s-au desprins de pe un bloc situat pe strada Războieni din municipiul Bacău, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă de terapie intensivă mobilă.

‘Cele două victime (…) au fost preluate de echipajele medicale. Acestea erau conştiente şi cooperante şi prezentau traumatisme la nivelul capului şi umerilor’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

Victimele sunt monitorizate medical, urmând să fie transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii urmează să inspecteze faţada blocului pentru a constata dacă mai există riscul desprinderii altor bucăţi de tencuială.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)