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Iaşi: Municipalitatea primeşte solicitările pentru ajutoarele de încălzire, de la 1 octombrie

Iaşi: Municipalitatea primeşte solicitările pentru ajutoarele de încălzire, de la 1 octombrie
30 septembrie 2026, 16:14

Primăria Iaşi anunţă că, începând cu 1 octombrie, primeşte solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026 – martie 2027.

Potrivit municipalităţii ieşene, solicitările se primesc la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2026.

‘Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic şi a suplimentului pentru energie în sistem centralizat: 0 – 1.386 lei/membru de familie pentru familii, şi 0 – 2.053 lei pentru persoana singură. Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură (respectiv de la 100% la 10%)’, transmite Primăria Iaşi.

Conform sursei citate, pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri, precum şi a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1.386 lei/membru de familie pentru familii, şi de până la 2.053 lei pentru persoana singură.

Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referinţă stabilită funcţie de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv (de la 250 lei la 25 lei pentru gaz metan, de la 500 lei la 50 lei pentru energie electrică, de la 360 lei la 36 lei pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri).

‘Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată, de exemplu, energie termică, gaz metan, energie electrică sau combustibili solizi şi/sau petrolieri, pentru o perioadă de 5 luni, suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie, pentru o perioadă de 12 luni’, transmite Primăria Iaşi.

Aceeaşi sursă menţionează că ajutorul acordat nu va putea depăşi consumul efectiv înregistrat în luna respectivă.

‘Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere se depun, însoţite de actele doveditoare în original, privind identitatea, veniturile şi starea de proprietate/închiriere/folosinţă a imobilului pentru care se solicită ajutorul, precum şi facturile de la furnizori pentru locul de consum, la sediul Direcţiei Sociale Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, în intervalul orar 830 – 1230, în zilele de luni şi marţi, respectiv 1200 – 1600 în ziua de joi. Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverinţă de venituri eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice Locale, adeverinţă pe care o solicită instituţia noastră, în baza acordului prealabil exprimat în scris de către beneficiar’, precizează Primăria Iaşi.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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