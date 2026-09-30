Siegfried Mureşan: Partidele care au declanşat criza politică au votat pentru prelungirea ei

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a declarat miercuri, după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului, că partidele care au declanşat criza politică au ales să o prelungească.

‘Astăzi, în Parlamentul României, noi am venit cu o soluţie pentru încheierea crizei politice şi am văzut că partidele care au declanşat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Aşteptăm să vedem din partea preşedintelui României care sunt următorii paşi. Noi, evident, vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le aşteaptă. În acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării ţării şi vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest ultim an să nu fie în zadar’, a afirmat el, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.

Mureşan le-a mulţumit celor de la PNL, USR şi UDMR pentru profesionalismul şi seriozitatea lor.

‘Au finalizat într-un timp foarte scurt un program de guvernare concret, reformator, pentru o Românie modernă, puternică, prosperă, democrată şi sigură’, a spus el.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului.

(AGERPRES/FOTO arhiva Agerpres)