Târgul de Toamnă aduce la Vaslui zeci de producători și comercianți între 2 și 4 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 07:42

Zeci de producători şi comercianţi vor fi prezenţi la o nouă ediţie a Târgului de Toamnă, organizat de Primăria municipiului Vaslui, în perioada 2 – 4 octombrie.

Participanţii la eveniment vor aduce în faţa vasluienilor fructe şi legume proaspete, produse panificaţie şi patiserie, produse lactate, preparate tradiţionale din carne, miere şi produse apicole, diverse tipuri de conserve, obiecte de uz casnic şi produse de artizanat.

‘Timp de trei zile, producătorii locali îşi vor prezenta produsele, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi şi achiziţiona fructe şi legume de sezon, produse alimentare şi alte bunătăţi pregătite după reţete tradiţionale. Este un nou prilej să sprijinim producătorii locali şi să ne bucurăm cu toţii de ceea ce toamna ne oferă’, au transmis, marţi, reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui, într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

Târgul va avea loc în Piaţa Traian din municipiul Vaslui. Vineri, târgul va fi deschis între orele 10:00 şi 20:00, iar sâmbătă şi duminică în intervalul orar 8:00 – 20:00. (Agerpres/ FOTO facebook Primăria municipiului Vaslui)