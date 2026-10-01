(AUDIO) Iași: Începe Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 11:37

Peste o mie de artiști participă, începând de astăzi, la Iași, la cea de a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr.

Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul „Societatea Spectacolului”.

Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului „Luceafărul” din Iași, organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că, în ultimii ani, în societate, se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian.

Oltița Cântec: Trăim într-o perioadă istorică în care a părea, în care iluzia, în care camuflajul nu mai constituie doar proprietatea, să zic, artelor spectacolului, ci, de câteva decenii bune, s-au difuzat, s-au reversat și în societate. Este o ediție foarte bogată, o ediție cu 18 exclusivități naționale, înseamnă companii teatrale și spectacole care sunt pentru prima oară în România, numai la Iași, pentru că un festival este un moment de sărbătoare, un moment special care trebuie să se profileze în agenda culturală a comunității.

La festival participă trupe din 14 țări europene dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Corea de Sud și Mongolia.

Spectacolele se vor desfășura în 25 de spații teatrale din Iași. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)