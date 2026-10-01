Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 10:58

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună. Salariul afișat, feedback-ul de la angajator și un număr mai mare de joburi disponibile sunt principalele așteptări pe care le au candidații atunci când caută un loc de muncă

București, 1 octombrie 2026: 46% dintre candidații participanți la cel mai recent studiu de piață realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research au declarat că s-au aflat în mod activ în căutarea unui loc de muncă în ultima lună. Situația financiară a fost principalul factor care i-a determinat să facă acest pas, 32% fiind nemulțumiți de salariul lor la momentul participării la sondaj. 78% dintre respondenți spun că au simțit că a crescut nivelul competiției pentru joburile existente în piață, iar 77% au început să aplice la mai multe poziții decât înainte pentru a-și creste șansele de a fi contactați de recrutori. „Tot în același scop, respectiv acela de a își găsi mai repede un job nou, 35% dintre respondenți au pus că ar fi dispuși să schimbe domeniul de activitate, 25% ar accepta un program de lucru mai puțin flexibil, 24% nu ar refuza un loc de muncă aflat la distanță mai mare de casă, iar 23% s-ar angaja pe o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare. Alte compromisuri pe care le-ar face în această perioadă sunt legate de perspectiva de a lucra exclusiv de la birou, renunțând la munca remote, un salariu mai mic decât cel actual sau mai puține beneficii extrasalariale. Doar 6% nu ar face niciun compromis în momentul de față pentru a se angaja mai rapid. Această schimbare de abordare a candidaților cu privire la locul de muncă a fost puternic influențată de contextul economic al ultimului an. În medie, pentru fiecare job disponibil pe eJobs.ro avem 65 de aplicări, concurența între candidați fiind în creștere față de anul trecut”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, influențați de situația economică actuală, 38% dintre cei care au participat la cercetare vor să își găsească un al doilea job sau un proiect suplimentar pe care îl pot face în timpul liber astfel încât să câștige mai mulți bani, 37% vor să își schimbe jobul și să se angajeze pe un salariu mai mare, în timp ce 22% spun că apreciază mai mult decât oricând stabilitatea pe care o au la jobul actual. 17% spun că, dimpotrivă, se tem să facă o schimbare de job în această perioadă, chiar dacă, la locul de muncă actual, nu sunt pe deplin mulțumiți.

Pentru cei care iau în calcul o angajare nouă sau chiar au început demersurile în acest sens, principalele așteptări pe care le au de la angajatori sunt legate de afișarea salariului în anunțul de angajare, feedback-ul transmis de recrutor în urma aplicării la job, dar și lărgirea bazinului de oportunități de muncă. „În ceea ce privește transparența salarială, angajatorii încă păstrează un anumit nivel de reținere în a afișa salariile atunci când postează un anunț. În continuare, doar aproximativ 40% dintre joburile de pe eJobs.ro au salariul publicat, în cea mai mare parte a cazurilor fiind vorba despre poziții entry level din industrii precum retail, transport / logistică, asigurări, producție sau construcții”, detaliază Raluca Dumitra.

Studiul realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research mai arată că 7 din 10 candidați folosesc platformele de recrutare online pentru a găsi locuri de muncă.

Cercetarea de piață a fost realizată în luna august, pe un eșantion de 1.206 respondenți. Dintre aceștia, 903 s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă în ultimii doi ani.

În acest moment, peste 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 9.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Etichete:
Nicuşor Dan anunţă noi consultări cu partidele
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 18:26

Nicuşor Dan anunţă noi consultări cu partidele

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va convoca pentru luni consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou candidat de...

Nicuşor Dan anunţă noi consultări cu partidele
Siegfried Mureşan: Partidele care au declanşat criza politică au votat pentru prelungirea ei
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 15:51

Siegfried Mureşan: Partidele care au declanşat criza politică au votat pentru prelungirea ei

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a declarat miercuri, după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului, că partidele care au declanşat...

Siegfried Mureşan: Partidele care au declanşat criza politică au votat pentru prelungirea ei
Grindeanu, după votul din Parlament: Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 15:42

Grindeanu, după votul din Parlament: Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României

România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită, a afirmat miercuri preşedintele PSD, Sorin...

Grindeanu, după votul din Parlament: Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României
Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 11:00

Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit

Premierul desemnat Siegfried Mureşan va avea nevoie astăzi în Parlament de susţinerea a cel puţin 233 de senatori şi deputaţi pentru ca...

Premierul desemnat Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi pentru ca Guvernul pe care îl propune să fie învestit
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 10:52

Un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă, de la 1 octombrie

Mâine, 1 octombrie, urmează să intre în funcţiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate...

Un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă, de la 1 octombrie
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 09:56

Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare

Procurori DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat miercuri 12 percheziţii domiciliare...

Percheziţii la persoane care au încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial pentru fabricarea de echipamente militare
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 07:45

MApN: Dronă detectată în proximitatea frontierei fluviale cu România, la Est de Izmail

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în noaptea de marţi spre miercuri, o ţintă aeriană ce evolua la...

MApN: Dronă detectată în proximitatea frontierei fluviale cu România, la Est de Izmail
Naţional miercuri, 30 septembrie 2026, 06:57

Parlamentul se reuneşte astăzi pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc astăzi în şedinţă comună pentru votul asupra programului de guvernare şi listei Guvernului propus...

Parlamentul se reuneşte astăzi pentru votul de învestitură a Guvernului Siegfried Mureşan