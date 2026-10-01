Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 10:58

Sondaj eJobs – 46% dintre candidați au încercat să-și schimbe jobul cel puțin o dată în ultima lună. Salariul afișat, feedback-ul de la angajator și un număr mai mare de joburi disponibile sunt principalele așteptări pe care le au candidații atunci când caută un loc de muncă

București, 1 octombrie 2026: 46% dintre candidații participanți la cel mai recent studiu de piață realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research au declarat că s-au aflat în mod activ în căutarea unui loc de muncă în ultima lună. Situația financiară a fost principalul factor care i-a determinat să facă acest pas, 32% fiind nemulțumiți de salariul lor la momentul participării la sondaj. 78% dintre respondenți spun că au simțit că a crescut nivelul competiției pentru joburile existente în piață, iar 77% au început să aplice la mai multe poziții decât înainte pentru a-și creste șansele de a fi contactați de recrutori. „Tot în același scop, respectiv acela de a își găsi mai repede un job nou, 35% dintre respondenți au pus că ar fi dispuși să schimbe domeniul de activitate, 25% ar accepta un program de lucru mai puțin flexibil, 24% nu ar refuza un loc de muncă aflat la distanță mai mare de casă, iar 23% s-ar angaja pe o poziție sub nivelul lor de experiență sau calificare. Alte compromisuri pe care le-ar face în această perioadă sunt legate de perspectiva de a lucra exclusiv de la birou, renunțând la munca remote, un salariu mai mic decât cel actual sau mai puține beneficii extrasalariale. Doar 6% nu ar face niciun compromis în momentul de față pentru a se angaja mai rapid. Această schimbare de abordare a candidaților cu privire la locul de muncă a fost puternic influențată de contextul economic al ultimului an. În medie, pentru fiecare job disponibil pe eJobs.ro avem 65 de aplicări, concurența între candidați fiind în creștere față de anul trecut”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

De altfel, influențați de situația economică actuală, 38% dintre cei care au participat la cercetare vor să își găsească un al doilea job sau un proiect suplimentar pe care îl pot face în timpul liber astfel încât să câștige mai mulți bani, 37% vor să își schimbe jobul și să se angajeze pe un salariu mai mare, în timp ce 22% spun că apreciază mai mult decât oricând stabilitatea pe care o au la jobul actual. 17% spun că, dimpotrivă, se tem să facă o schimbare de job în această perioadă, chiar dacă, la locul de muncă actual, nu sunt pe deplin mulțumiți.

Pentru cei care iau în calcul o angajare nouă sau chiar au început demersurile în acest sens, principalele așteptări pe care le au de la angajatori sunt legate de afișarea salariului în anunțul de angajare, feedback-ul transmis de recrutor în urma aplicării la job, dar și lărgirea bazinului de oportunități de muncă. „În ceea ce privește transparența salarială, angajatorii încă păstrează un anumit nivel de reținere în a afișa salariile atunci când postează un anunț. În continuare, doar aproximativ 40% dintre joburile de pe eJobs.ro au salariul publicat, în cea mai mare parte a cazurilor fiind vorba despre poziții entry level din industrii precum retail, transport / logistică, asigurări, producție sau construcții”, detaliază Raluca Dumitra.

Studiul realizat de eJobs România și Reveal Marketing Research mai arată că 7 din 10 candidați folosesc platformele de recrutare online pentru a găsi locuri de muncă.

Cercetarea de piață a fost realizată în luna august, pe un eșantion de 1.206 respondenți. Dintre aceștia, 903 s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă în ultimii doi ani.

În acest moment, peste 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 9.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.