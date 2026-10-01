(AUDIO) Manifestări dedicate seniorilor, organizate astăzi la Bacău de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 10:40

O serie de manifestări, dedicate seniorilor, începe astăzi, la Bacău, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

Cu această ocazie, Fundația pentru Sprijin Comunitar din municipiu își propune să ofere atât beneficiarilor, cât și aparținătorilor, activități culturale, dar și sportive, precum și întâlniri cu diverși invitați speciali.

Vor avea loc inclusiv evenimente de interacțiune inter-generațională, care vor reuni persoanele vârstnice alături de tineri, după cum a explicat, pentru corespondentul nostru, Gabriel Pop, președintele Fundației,

Gabriela Achihăi: Pe 1 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Pentru noi este foarte important, pentru că vârstnicii, seniorii noștri sunt o categorie importantă de beneficiari. Nu numai că le dedicăm o zi, le dedicăm o lună, o lună în care o să avem diferite activități, diferite evenimente și pentru care deschidem porțile, începem chiar pe 1 octombrie, deschidem porțile la Satul Seniorilor Milly, localizat în Buhuşi. Aici o să avem invitați, o să avem beneficiarii noștri, evident, beneficiari din întreaga comunitate din Buhuşi, familiile lor. E un mesaj de a celebra seniorul, vârstnicul, de a-i arăta respectul cuvenit și faptul că noi suntem aproape și că dorim ca serviciile pe care le facem să fie așa cum trebuie și să fie acelea care respectă omul și care gândesc că viața unui vârstnic trebuie să fie demnă până la sfârșit.

În paralel, Fundația pentru Sprijin Comunitar a început modernizarea unui sediu, care va propune beneficiarilor o continuitate a programelor de asistență socială. (Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO radioiasi.ro)