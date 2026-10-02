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Iași: Festivalul folcloric „Trandafir de la Moldova” (6 – 7 octombrie)

Iași: Festivalul folcloric „Trandafir de la Moldova” (6 – 7 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 octombrie 2026, 06:49

În zilele de 6 și 7 octombrie 2026, Consiliul Judeţean Iaşi, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, organizează cea de a LVII-a ediţie a Festivalului folcloric „Trandafir de la Moldova”.

La eveniment vor participa ansambluri de dansuri, grupuri vocale, fanfare și tarafuri din județele Iași, Botoșani, Olt, Vaslui, Suceava, Mureș și din Republica Moldova. Spectacolul din ziua de marți, 6 octombrie, va fi încheiat de către Zinaida Bolboceanu și Taraful tradițional din Chișinău – Republica Modova, iar spectacolul demiercuri, 7 octombrie, o va avea invitată specială pentru a încheia festivalul pe Raluca Radu și noul său proiect „Alai”.

Spectacolele se vor desfăşura marți și miercuri începând cu ora 16.30 în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenților din Iași. Intrarea la spectacole este liberă.

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