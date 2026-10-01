Campania de vaccinare antigripală: când este momentul potrivit și cine se poate vaccina?

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 octombrie 2026, 12:37

Campania de vaccinare antigripală a început, iar odată cu ea revin și întrebările: când este cel mai bun moment pentru vaccinare, cui îi este recomandat vaccinul și cum ajungem, concret, de la prescripția medicală la administrare?

Despre vaccinarea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu boli cronice, despre compensarea vaccinului, situațiile în care imunizarea trebuie amânată, dar și despre reacțiile care pot apărea după administrare am discutat cu dr. Gabriela Berheci, medic de familie.

Interviul a fost realizat de Alexandra Anița-Baciu, în emisiunea „Sens Unic”, la Radio România Iași.

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