Școlile vor suporta și cheltuielile de cazare și masă pentru elevii și profesorii participanți la olimpiade

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 18:45

Unităţile şcolare din care provin profesorii şi elevii calificaţi la etapele judeţene, regionale şi naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare vor prelua cheltuielile de cazare şi masă ale acestora, pe lângă cele de transport, cum era până acum.

Precizările au fost transmise, astăzi, de Ministerul Educaţiei pentru a clarifica shimbările impuse de noua metodologie de plată a cheltuielilor pentru olimpiade, concursuri şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, tabere de profil sau simpozioane.

Dacă un elev calificat la etapa judeţeană sau regională merge să concureze în alt oraş, cheltuielile lui de transport, masă şi cazare nu mai cad în sarcina primăriei din localitatea unde se desfăşoară concursul. Aceste cheltuieli vor fi suportate de primăria sau consiliul locale de care aparţine şcoala din care provine elevul, a explicat Liliana Fedorca, director în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Liliana Fedorca: Mai ales la competiţiile sportive, a fost o mare dificultate pentru unităţile administrativ-teritoriale organizatoare să suporte cheltuielile organizării şi desfăşurării pentru toţi participanţi. Şi atunci, noi propunem, practic, prin această modificare, să revenim la forma care a fost până în 2024 şi pe lângă transport şi cazarea şi masa să fie suportate de către unităţile de proveninţă, pentru că în felul acesta, presiunea financiară va fi mult mai mică pe o singură unitate administrativă teritorială.

Referitor la cheltuielile suportate pentru elevii participanţi la etapa internaţională a competiţiilor organizeate în străinătate, Ministrul Educaţiei şi Cercetării precizează că acestea se acordă elevilor care fac parte din loturile României şi care sunt selectaţi de minister pentru a participa pe locurile finanţate de acesta. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)