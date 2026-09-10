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APIA: 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor de ajutor pentru crescătorii de bovine şi suine

APIA: 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor de ajutor pentru crescătorii de bovine şi suine

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 16:14

Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine şi suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în anul 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, este 24 septembrie 2026, inclusiv, informează, joi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de bovine sau bubaline care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului. Cuantumul ajutorului este de 68 euro/cap, iar valoarea totală acordată nu poate depăşi echivalentul în lei a 50.000 euro/beneficiar.

Pentru sectorul suin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de suine care deţin exploataţii autorizate sanitar-veterinar şi îndeplinesc condiţiile prevăzute în ghid. Cuantumul este de 11,9 euro/loc de cazare pentru porc gras şi 13,7 euro/loc de cazare pentru animale de reproducţie, iar valoarea totală acordată nu poate depăşi echivalentul în lei a 50.000 euro/beneficiar.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative se depun/transmit către Centrele Judeţene APIA, respectiv Centrul Municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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