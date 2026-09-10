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Zilele Europene ale Patrimoniului, 11 – 13 septembrie 2026. Ala Sainenco, managerul Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” la ”Pulsul Zilei” –10.09.2026.

În contextul generos și ofertant al Zilelor Europene ale Patrimoniului, în perioada 11 – 13 septembrie 2026, Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, instituție din subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizează o serie interesantă de activități și reuniuni dintre care remarcăm lansarea albumului „Biserica familiei Eminoviciˮ, autor Dan Isăilă, programată pe 11 septembrie 2026, ora 12:00.

Zilele Europene ale Patrimoniului, 11 – 13 septembrie 2026. Ala Sainenco, managerul Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” la ”Pulsul Zilei” –10.09.2026.

Publicat de mihaipohoata, 10 septembrie 2026, 13:36


Ala Sainenco, managerul Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” ne pune în temă astăzi, joi, 10 septembrie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:30, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Ala Sainenco, managerul Memorialul Ipoteşti – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”.

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