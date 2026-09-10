„Dealul cu povești”, la Rediu: 400 de copii sunt așteptați la festivalul de lectură

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 09:21





Iași I 400 de copii citesc împreună pe deal! Scriitorul Lucian Dan Teodorovici, la Rediu, în acest weekend.

Festivalul „Dealul cu povești”, la Rediu, 12 septembrie 2026. „Literatura și meseriile”, tema din această ediție, a IV-a, organizator Asociația Rediu lui Tătar.

Profesorul Monica Coțofan, organizator, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Ce spun organizatorii?

Festival de lectură fără scriitori adevărați, care să le vorbească cititorilor pasionați, nu se poate!

Suntem onorați că a acceptat invitația noastră scriitorul 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜𝐢, director al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, manager al Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) și coordonator al colecției „Ego. Proză” de la Editura Polirom. Este unul dintre cei mai importanți prozatori români contemporani, cunoscut pentru romane precum 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖 𝒗𝒂̆ 𝒑𝒓𝒆𝒛𝒊𝒏𝒕𝒂̆, 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒍𝒂𝒍𝒕𝒆 𝒑𝒐𝒗𝒆𝒔̦𝒕𝒊 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆, 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒊 𝑩𝒓𝒖𝒏𝒖𝒍, tradus în mai multe limbi, 𝑴𝒖𝒔𝒕𝒂𝒕̦𝒂 𝒍𝒖𝒊 𝑫𝒂𝒍𝒊 𝒔̦𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒐𝒓𝒊, pictoroman în colaborare cu Felix Aftene, 𝑷𝒆 𝒖𝒏𝒅𝒆 𝒊̂𝒏𝒐𝒂𝒕𝒂̆ 𝒖𝒓𝒆𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒊.

𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖 𝒔̦𝒊 𝑴𝒂𝒓𝒆𝒍𝒆 𝑫𝒊𝒄𝒕𝒂𝒕𝒐𝒓, roman apărut la Polirom, este recomandarea de lectură și de dialog cu autorul, pe Dealul cu povești, pe 12 septembrie, la ora 17.00.

Moderatoarea acestui dialog va fi 𝐀𝐧𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐆𝐡𝐢𝐛𝐚𝐧, formator, profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, doctor în filologie, fondatoarea Asociației PISC – Profesorii inovează școala.

Scriitorul Lucian Dan Teodorovici, motanul Silvestru, profesoara Anamaria Ghiban și Dealul cu povești vor alcătui povestea despre salvarea lumii prin lectură, în care vei putea intra și tu, pe 12 septembrie.