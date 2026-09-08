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FITPTI: „Societatea spectacolului” și provocările lumii de azi

Pe 1 octombrie, începe la Iași cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Oltița Cîntec, managerul Teatrului „Luceafărul” din Iași și curatoarea Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr vine la „Oameni și idei”.

FITPTI: „Societatea spectacolului” și provocările lumii de azi

Publicat de isoreanu, 8 septembrie 2026, 07:28


Ce înseamnă „societatea spectacolului” într-o lume în care ecranele și rețelele sociale concurează cu teatrul pentru a câștiga atenția tuturor?

Artiști veniți din întreaga lume se vor întâlni la Iași, în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, cu un public numeros, de toate vârstele.

Managerul Teatrului „Luceafărul” și curatoarea Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, Oltița Cîntec, vine la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14,00, pentru a vorbi despre spectacolele și evenimentele din programul festivalului. De asemenea, vom afla detalii din culisele acestei importante manifestări teatrale.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video-live, pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.

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