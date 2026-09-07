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Performanță în audiențe: Radio România își reconfirmă statutul de lider pe piața radio

Performanță în audiențe: Radio România își reconfirmă statutul de lider pe piața radio

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 20:07

Potrivit ultimului studiu de audienţă, Radio România rămâne prima opțiune a ascultătorilor din întreaga țară, cu o cotă de piață națională de 23,3% și un rezultat remarcabil de 28,2% în mediul rural.

Performanța trustului public este susținută, în principal, de Radio România Actualități, cu 11,2% și Radio România Regional, cu 7,0% cotă de piață națională.

La nivel general, Radio România își păstrează o pondere constantă de circa 20% din timpul total de ascultare în marile zone geografice: 23,3% național, 19,5% urban și 19,2% în București, în condiţiile în care volumul total de audiență al pietei radio își continuă trendul descendent observat în valul precedent, înregistrând o valoare semnificativ mai mică decât în valul II din 2025.

RRA, lider incontestabil în București și co-lider în mediul urban

În capitală, Radio România Actualități rămâne cel mai ascultat post după cota de piață, iar în mediul urban împarte prima poziție cu Europa FM.

La nivel național, RRA se situează pe locul al doilea, la o distanță minimă, nesemnificativă statistic, de liderul pieței.

Datele sunt furnizate de Studiul de Audiență Radio, realizat în perioada 27 aprilie –16 august 2026 de către Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES).

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 10247 de persoane, cu o marjă de eroare de ±1,1%, folosind metoda Day After Recall (DAR) și interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

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