Muzeul de Istorie a Moldovei: Micro-expoziția „Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice”

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 13:20

„Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice” este cea mai nouă micro-expoziție din seria „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, un proiect dedicat valorificării patrimoniului muzeal și aducerii în atenția publicului a unor piese cu o deosebită valoare istorică și culturală.

Acest eveniment expozițional aduce în atenția publicului o descoperire arheologică remarcabilă de la Șcheia, județul Iași, unde, în anul 1975, au fost cercetate două morminte aparținând comunităților culturii Amforelor Sferice. Datate între 3200/3000 și 2700/2500 î. Hr., acestea constituie mărturii excepționale ale unei populații care, la sfârșitul Eneoliticului și începutul Epocii Bronzului, a pătruns în spațiul est-carpatic.

În centrul micro-expoziției se află bogatul inventar funerar al unuia dintre cele două morminte, păstrat în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei, și care este alcătuit din șase vase ceramice și o daltă de silex.

Mai mult decât simple obiecte arheologice, aceste piese pot fi privite ca „obiecte pentru eternitate”, oferind indicii despre credințele și practicile funerare ale comunităților culturii Amforelor Sferice, despre universul lor spiritual și modul în care acestea își exprimau credințele despre moarte și viața de dincolo.

Micro-expoziția „Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice” va putea fi vizitată, în perioada 9 septembrie – 6 decembrie 2026, la Muzeul de Istorie a Moldovei, deschis de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 17.00, (accesul ultimului vizitator la 16.30).