Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15 (18 – 20 septembrie)

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15 (18 – 20 septembrie)

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15 (18 – 20 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 13:55

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizează, în perioada 18 – 20 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15.

Conceput pentru promovarea colecției de instrumente de muzică mecanică, unică în România, precum și pentru perpetuarea tradiției europene a spectacolelor flașnetarilor, evenimentul propune publicului un program bogat, distribuit pe parcursul a trei zile, pentru a putea descoperi un univers muzical spectaculos, în care patrimoniul, arta, muzica și tehnologia se întâlnesc.

Deschiderea oficială a Festivalului va avea loc vineri, 18 septembrie 2026, începând cu ora 11.00, în Sala „Henri Coandă” de la Palatul Culturii.

Programul acestei ediții include expoziții interactive de muzică mecanică, workshop-uri dedicate specialiștilor, spectacole ale flașnetarilor, concerte, momente de coregrafie, prezentări de accesorii vestimentare și alte evenimente menite să apropie publicul de fascinanta lume a instrumentelor mecanice.

Și la această ediție, festivalul se bucură de o participare internațională prestigioasă, cu invitați din Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România. FIMM 15 va reuni flașnetari, colecționari, cercetători, muzeografi și iubitori ai muzicii mecanice, creând un cadru de dialog și interacțiune între profesioniștii implicați în conservarea și promovarea acestui patrimoniu cultural și publicul interesat de fenomenul muzical propus.

Proiectul, coordonat de dr. ing. Monica Nănescu, șef Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, confirmă preocuparea constantă a muzeului ieșean pentru valorificarea patrimoniului tehnic și muzical, poziționând instituția printre puținii organizatori europeni ai acestui gen de manifestare culturală.
Vă invităm să redescoperiți farmecul muzicii mecanice și atmosfera spectaculoasă a tradiției flașnetarilor, la Iași, în perioada 18 – 20 septembrie 2026.

FIMM 15 este un eveniment organizat în parteneriat cu: Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Primăria Municipiului Iași, Centrul Cultural German Iaşi, Palas Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași și Asociația „Crescendo International”.

Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice este organizată cu implicarea unui colectiv multidisciplinar din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, format din Manager dr. Alexandru Constantin Chituță; colectivul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: dr. ing. Monica Nănescu, muzeografi Lenuța Chiriță, Camelia Cristofor, Camelia Pralea, Oana Florescu, dr. Carmil Matia Giorgio Chelaru; curator Alecsandra Micu; conservatori Mihai Vartic, Celia Cristina Iacob, Mariana Spătaru, Iulia Caraiman, supraveghetori Doina Popa, Mimi Dima, Artemiza Adam, Raluca Ovănescu, Mihaela Costin; consilier juridic Georgeta Fratoștițeanu; dr. Coralia Costaș, consilieri Gabriela Lazăr, Gianina Popa, muzeograf Simona Postolache, fotograf Mihai Neagu, responsabili de medierea culturală a evenimentului și marketing, sprijinul financiar, logistic și administrativ fiind asigurat de ec. Iuliana Ghiorghiu, muzeograf Otilia Aioanei, muzeograf Oana Carari, șef Serviciu Ovidiu Spînu, referenți Laurențiu Pascariu, Codrin Paizan, șofer Gabriel Neștian.

Etichete:
Nicuşor Dan: Educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare, iar acest lucru a afectat sistemul de învăţământ
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 18:06

Nicuşor Dan: Educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare, iar acest lucru a afectat sistemul de învăţământ

Educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare, iar acest lucru a afectat sistemul de învăţământ, a declarat...

Nicuşor Dan: Educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare, iar acest lucru a afectat sistemul de învăţământ
BNR lansează o bancnotă aniversară dedicată lui Eugeniu Carada, din 14 septembrie
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 18:03

BNR lansează o bancnotă aniversară dedicată lui Eugeniu Carada, din 14 septembrie

Banca Naţională a României (BNR) va lansa în circuitul numismatic, începând din 14 septembrie, o bancnotă aniversară pentru colecţionare,...

BNR lansează o bancnotă aniversară dedicată lui Eugeniu Carada, din 14 septembrie
Turneul ‘Violoncellissimo’, la a VIII-a ediţie, în mai multe oraşe din România
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 17:58

Turneul ‘Violoncellissimo’, la a VIII-a ediţie, în mai multe oraşe din România

Turneul Naţional Clasic la puterea a treia ‘Violoncellissimo’, ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, se desfăşoară în această toamnă...

Turneul ‘Violoncellissimo’, la a VIII-a ediţie, în mai multe oraşe din România
(AUDIO) Aeroportul Iași rezervă Terminalul T3 pentru pelerinii evrei hasidici care merg la evenimentele din Ucraina
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 17:41

(AUDIO) Aeroportul Iași rezervă Terminalul T3 pentru pelerinii evrei hasidici care merg la evenimentele din Ucraina

Conducerea Aeroportului din Iași a rezervat Terminalul T3 pentru procesarea pelerinilor evrei hasidici care vor participa la evenimentele din...

(AUDIO) Aeroportul Iași rezervă Terminalul T3 pentru pelerinii evrei hasidici care merg la evenimentele din Ucraina
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 17:20

Guvernul Serbiei cere dizolvarea Parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate

Guvernul Serbiei i-a solicitat luni preşedintelui Aleksandar Vucic să dizolve Parlamentul şi să convoace alegeri parlamentare anticipate, a...

Guvernul Serbiei cere dizolvarea Parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 15:33

­­­­­Județele Iași și Neamț găzduiesc Etapa a 2-a din Turul României 2026

Turul Ciclist al României 2026 continuă pe 10 septembrie cu Etapa a 2-a, care va lega municipiile Iași și Piatra Neamț într-o cursă de...

­­­­­Județele Iași și Neamț găzduiesc Etapa a 2-a din Turul României 2026
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 15:10

(AUDIO) Iași: Debut de an scolar atipic la Colegiul ”Mihai Eminescu”. Elevii încep cursurile cu programul ”Școala Altfel”

Început de an ușor atipic pentru elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași! În prima săptămână, aceștia nu vor avea cursuri...

(AUDIO) Iași: Debut de an scolar atipic la Colegiul ”Mihai Eminescu”. Elevii încep cursurile cu programul ”Școala Altfel”
Prim plan luni, 7 septembrie 2026, 13:20

Muzeul de Istorie a Moldovei: Micro-expoziția „Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice”

„Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice” este cea mai nouă micro-expoziție din...

Muzeul de Istorie a Moldovei: Micro-expoziția „Obiecte pentru eternitate. Inventarul funerar al unui mormânt aparținând culturii Amforelor Sferice”