Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15 (18 – 20 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 13:55

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizează, în perioada 18 – 20 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15.

Conceput pentru promovarea colecției de instrumente de muzică mecanică, unică în România, precum și pentru perpetuarea tradiției europene a spectacolelor flașnetarilor, evenimentul propune publicului un program bogat, distribuit pe parcursul a trei zile, pentru a putea descoperi un univers muzical spectaculos, în care patrimoniul, arta, muzica și tehnologia se întâlnesc.

Deschiderea oficială a Festivalului va avea loc vineri, 18 septembrie 2026, începând cu ora 11.00, în Sala „Henri Coandă” de la Palatul Culturii.

Programul acestei ediții include expoziții interactive de muzică mecanică, workshop-uri dedicate specialiștilor, spectacole ale flașnetarilor, concerte, momente de coregrafie, prezentări de accesorii vestimentare și alte evenimente menite să apropie publicul de fascinanta lume a instrumentelor mecanice.

Și la această ediție, festivalul se bucură de o participare internațională prestigioasă, cu invitați din Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România. FIMM 15 va reuni flașnetari, colecționari, cercetători, muzeografi și iubitori ai muzicii mecanice, creând un cadru de dialog și interacțiune între profesioniștii implicați în conservarea și promovarea acestui patrimoniu cultural și publicul interesat de fenomenul muzical propus.

Proiectul, coordonat de dr. ing. Monica Nănescu, șef Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, confirmă preocuparea constantă a muzeului ieșean pentru valorificarea patrimoniului tehnic și muzical, poziționând instituția printre puținii organizatori europeni ai acestui gen de manifestare culturală.

Vă invităm să redescoperiți farmecul muzicii mecanice și atmosfera spectaculoasă a tradiției flașnetarilor, la Iași, în perioada 18 – 20 septembrie 2026.

FIMM 15 este un eveniment organizat în parteneriat cu: Direcția Județeană pentru Cultură Iași, Primăria Municipiului Iași, Centrul Cultural German Iaşi, Palas Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași și Asociația „Crescendo International”.

Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii Mecanice este organizată cu implicarea unui colectiv multidisciplinar din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, format din Manager dr. Alexandru Constantin Chituță; colectivul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: dr. ing. Monica Nănescu, muzeografi Lenuța Chiriță, Camelia Cristofor, Camelia Pralea, Oana Florescu, dr. Carmil Matia Giorgio Chelaru; curator Alecsandra Micu; conservatori Mihai Vartic, Celia Cristina Iacob, Mariana Spătaru, Iulia Caraiman, supraveghetori Doina Popa, Mimi Dima, Artemiza Adam, Raluca Ovănescu, Mihaela Costin; consilier juridic Georgeta Fratoștițeanu; dr. Coralia Costaș, consilieri Gabriela Lazăr, Gianina Popa, muzeograf Simona Postolache, fotograf Mihai Neagu, responsabili de medierea culturală a evenimentului și marketing, sprijinul financiar, logistic și administrativ fiind asigurat de ec. Iuliana Ghiorghiu, muzeograf Otilia Aioanei, muzeograf Oana Carari, șef Serviciu Ovidiu Spînu, referenți Laurențiu Pascariu, Codrin Paizan, șofer Gabriel Neștian.