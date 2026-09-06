Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 09:50

Nodul Rutier Bacău Nord, care face legătura între Autostrada A7 și varianta ocolitoare a municipiului, a fost deschis, ieri, circulației.

Astfel, șoferii pot circula din capitală pe A3 și A7, iar la Bacău își pot continua drumul pe variantă, fără a fi nevoiți să intre pe DN2-E85 pentru a traversa municipiul.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Gabriel Dumitrache: Nodul rutier Bacău Nord a fost deschis circulației, fiind astfel posibilă deplasarea pe întreaga variantă ocolitoare a municipiului Bacău, partea Autostrăzii A7. Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să respecte cu strictețe regulile de circulație aplicabile pe autostrăzi, semnificația indicatoarelor și marcajelor rutiere, limitele legale de viteză și regulile privind folosirea benzilor de circulație, adaptând permanent viteză la condițiile de drum și trafic.

Amintim că, la începutul acestei săptămâni, au fost daţi în folosinţă alți 47 de kilometri din Autostrada A7, între Adjud şi Bacău. (Radio Iași/ FOTO Facebook Cristian Pistol/ captură video)