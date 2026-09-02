Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Radio România și Ambasada Austriei / Forumul Cultural Austriac București încheie un parteneriat cultural în perspectiva aniversării a 150 de ani de relații diplomatice între Austria și România

Radio România și Ambasada Austriei / Forumul Cultural Austriac București încheie un parteneriat cultural în perspectiva aniversării a 150 de ani de relații diplomatice între Austria și România

Radio România și Ambasada Austriei / Forumul Cultural Austriac București încheie un parteneriat cultural în perspectiva aniversării a 150 de ani de relații diplomatice între Austria și România

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 10:00

Radio România și Ambasada Austriei / Forumul Cultural Austriac București au semnat marți, 1 septembrie, un memorandum privind dezvoltarea unui parteneriat cultural și media, în perspectiva aniversării, în 2028, a 150 de ani de relații diplomatice dintre Austria și România – un moment cu o deosebită semnificație istorică și culturală pentru cele două țări.

Memorandumul a fost semnat de E.S. Ulla Krauss – Nussbaumer, Ambasadoarea Austriei în România, în numele Ambasadei Austriei / Forumului Cultural Austriac București, și de Robert Cristian Schwartz, Președinte Director General al Radio România.

Parteneriatul are ca obiectiv consolidarea relațiilor culturale și științifice dintre Austria și România și crearea unui cadru pentru inițierea unor proiecte de interes comun, care să contribuie la dialogul intercultural, la înțelegerea reciprocă și la promovarea valorilor comune, precum democrația, libertatea de expresie și diversitatea culturală.

În baza memorandumului, cele două instituții vor colabora pentru realizarea și promovarea unor proiecte culturale comune, între care concerte cu participare austriacă și românească, expoziții dedicate relațiilor bilaterale, festivaluri și târguri de carte, conferințe și seminarii, precum și ateliere de jurnalism cultural și activități dedicate schimbului de experiență și cunoștințe între profesioniști din domeniile cultural și media.

Un rol important în cadrul parteneriatului îl va avea mediatizarea evenimentelor de interes comun, inclusiv a celor organizate de Ambasada Austriei și Forumul Cultural Austriac, prin programele Radio România și platforma EU Radio Hub. La rândul său, Forumul Cultural Austriac va promova colaborarea cu Radio România prin propriile canale de comunicare.

Semnarea Memorandumului deschide astfel perspectiva unei colaborări care să valorifice, prin intermediul culturii și al mass-media, bogata istorie a relațiilor dintre Austria și România și să creeze noi oportunități de dialog între artiști, jurnaliști, profesioniști din domeniul cultural și publicul din ambele țări.

Etichete:
(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară
Fără categorie marți, 25 august 2026, 13:35

(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară

Programul de sâmbătă, 29 august 2026, va începe la ora 12.00 cu parada portului popular, pe ruta Bulevardul Victoriei – strada Dimitrie Pompeiu...

(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară
(AUDIO) Neamț: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta, proclamată astăzi la Mănăstirea Văratec
Fără categorie duminică, 16 august 2026, 09:34

(AUDIO) Neamț: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta, proclamată astăzi la Mănăstirea Văratec

La Mănăstirea Văratec, din județul Neamț, are loc, în această dimineață, proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Olimpiada,...

(AUDIO) Neamț: Canonizarea Sfintelor Cuvioase Olimpiada, Nazaria și Elisabeta, proclamată astăzi la Mănăstirea Văratec
Angajatorii din sectorul privat de sănătate au scos în piață peste 8.200 de posturi de la începutul anului
Fără categorie joi, 13 august 2026, 10:00

Angajatorii din sectorul privat de sănătate au scos în piață peste 8.200 de posturi de la începutul anului

Peste 8.200 de joburi au fost postate anul acesta de angajatorii din sectorul medical privat, atât pentru medici și asistente, cât și pentru...

Angajatorii din sectorul privat de sănătate au scos în piață peste 8.200 de posturi de la începutul anului
(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene
Fără categorie joi, 13 august 2026, 07:53

(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene

O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri europene, prin Programul Dezvoltare...

(AUDIO) Botoșani: O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Săveni, cu fonduri europene
Fără categorie miercuri, 12 august 2026, 07:42

Puls Juridic: Condiții de admitere în avocatură în 2026

Examenul de admitere în profesia de avocat va avea loc în acest an pe 20 septembrie, la București. Care sunt condițiile de înscriere,...

Puls Juridic: Condiții de admitere în avocatură în 2026
Fără categorie luni, 10 august 2026, 06:00

Sistemul informatic e-Terra va redeveni funcţional

Sistemul informatic e-Terra, blocat în urmă cu aproape o lună de un atac cibernetic, va redeveni funcţional în cursul săptămânii viitoare....

Sistemul informatic e-Terra va redeveni funcţional
Fără categorie miercuri, 5 august 2026, 11:48

Puls Juridic: Noi modificari legislative pentru avocați 

Avocații pot fi administratori ai unor societăți comerciale și asociați unici, potrivit noilor modificări legislative. De asemenea, aceștia...

Puls Juridic: Noi modificari legislative pentru avocați 
Fără categorie vineri, 17 iulie 2026, 11:15

Suceava: Festivalul Internațional de Folclor ”ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”

Între 17 și 19 iulie 2026, municipiul Câmpulung – Moldovenesc din județul Suceava, devine punctul de întâlnire al artiștilor și...

Suceava: Festivalul Internațional de Folclor ”ÎNTÂLNIRI BUCOVINENE”