Radio România și Ambasada Austriei / Forumul Cultural Austriac București încheie un parteneriat cultural în perspectiva aniversării a 150 de ani de relații diplomatice între Austria și România

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 10:00

Radio România și Ambasada Austriei / Forumul Cultural Austriac București au semnat marți, 1 septembrie, un memorandum privind dezvoltarea unui parteneriat cultural și media, în perspectiva aniversării, în 2028, a 150 de ani de relații diplomatice dintre Austria și România – un moment cu o deosebită semnificație istorică și culturală pentru cele două țări.

Memorandumul a fost semnat de E.S. Ulla Krauss – Nussbaumer, Ambasadoarea Austriei în România, în numele Ambasadei Austriei / Forumului Cultural Austriac București, și de Robert Cristian Schwartz, Președinte Director General al Radio România.

Parteneriatul are ca obiectiv consolidarea relațiilor culturale și științifice dintre Austria și România și crearea unui cadru pentru inițierea unor proiecte de interes comun, care să contribuie la dialogul intercultural, la înțelegerea reciprocă și la promovarea valorilor comune, precum democrația, libertatea de expresie și diversitatea culturală.

În baza memorandumului, cele două instituții vor colabora pentru realizarea și promovarea unor proiecte culturale comune, între care concerte cu participare austriacă și românească, expoziții dedicate relațiilor bilaterale, festivaluri și târguri de carte, conferințe și seminarii, precum și ateliere de jurnalism cultural și activități dedicate schimbului de experiență și cunoștințe între profesioniști din domeniile cultural și media.

Un rol important în cadrul parteneriatului îl va avea mediatizarea evenimentelor de interes comun, inclusiv a celor organizate de Ambasada Austriei și Forumul Cultural Austriac, prin programele Radio România și platforma EU Radio Hub. La rândul său, Forumul Cultural Austriac va promova colaborarea cu Radio România prin propriile canale de comunicare.

Semnarea Memorandumului deschide astfel perspectiva unei colaborări care să valorifice, prin intermediul culturii și al mass-media, bogata istorie a relațiilor dintre Austria și România și să creeze noi oportunități de dialog între artiști, jurnaliști, profesioniști din domeniul cultural și publicul din ambele țări.