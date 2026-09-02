Iași: Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (1 – 8 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 07:08

Ediția XIX a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) este așezată sub genericul „Societatea spectacolului” (1-8 octombrie, Prolog 20 și 27 septembrie). „Manifestarea pe care o curatoriez se remarcă prin evenimente variate ce vizează tinerețea culturală, acea neliniște de-a descoperi lucruri noi, de-a te entuziasma când le-ai găsit, de-a te afla printre membrii comunității iubitorilor de teatru, a consumatorilor de cultură care înțeleg beneficiul activităților creative în viețile lor.”, susține teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

O listă sumară de fun facts evidențiază câteva dintre highlight-uri.

Spectacolul cu cel mai numeros ansamblu vine de la Cluj-Napoca, Teatrul Național „Lucian Blaga”, 47 de artiști și tehnicieni care vor juca duminică, 4 octombrie, ora 20, UN ALTFEL DI HARAP-ALB, o aducere în contextul românesc actual a basmului lui Ion Creangă scris chiar la Bojdeuca din Țicău.

Cea mai lungă călătorie pentru a ajunge la Iași va fi a artiștilor de la COMPANIA CLOWN BiBi, SEUL, COREEA DE SUD – aproape 8000 de km a căror străbatere în zbor necesită aproximativ 24 de ore.

Prima oară în România, numai la Iași, va fi BAMBOO THEATRE din Ulan Bator, MONGOLIA, o trupă de teatru independent care vine de la aproximativ 6000 de km.

Programul FITPTI se va derula în peste 20 de locuri din oraș (Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Spitalul de Copii „Sf. Maria”, secția Oncologie, Căminul de Vârstnici Copou, Piața Voievozilor – cartier Alexandru cel Bun, Esplanada Oancea, Grădina Copou, Baia Turcească, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Casa Muzeelor, Casa de Cultură a Municipiului, Palatul Culturii Iași, Grădina Palas, Zbor Hub, FabLab etc), epicentrul fiind sălile Teatrului Luceafărul Iași.

În jur de 1000 de invitați vor anima aceste locații în primele zile ale lui octombrie.

16 este numărul exclusivităților naționale, evenimente prezentate în premieră în țara noastră, exclusiv la Iași. Cele din România sunt toate pentru prima oară în oraș.

Creația teatrală este un proces complex, care presupune creativitate, pasiune, resurse artistice și financiare. Pentru spectacolul DEȘTEPTAREA (Teatrul „Regina Maria” Oradea), echipa de creație (regie Bobi Pricop, text Doru Vatavului) a lucrat aproape un an de zile cu actorii și copiii lor adolescenți pe care îi veți vedea în distribuție.

Cel mai polemic spectacol, CAZUL EPSTEIN DE ROMÂNIA (Teatrul Apropo București) aduce-n discuție scenică problematica traficului de carne de vie, într-o producție scenică bazată pe documentarea dosarului „Sexgate cu politicieni și VIP-uri”. Spectacolul va avea premiera în FITPTI.

Foarte legat de Iași, de o pagină întunecată a istoriei, este spectacolul TATA, POGROMUL ȘI PARALELA (Teatrul Tribunalem Stockholm, Suedia). L-am programat la Casa Muzeelor, locul unde în urmă cu 85 de ani, în curtea Chesturii de Poliție, s-a petrecut Pogromul de la Iași.

19 țări apar pe afișul prezentei ediții – Argentina, Austria, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, România, Suedia, Slovacia, Ungaria, o rețea care conectează oamenii prin intermediul artelor spectacolului.