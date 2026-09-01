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Protocol de colaborare semnat între Universitatea de Științele Vieții din Iași și Universitatea „Shizuoka” din Japonia

Protocol de colaborare semnat între Universitatea de Științele Vieții din Iași și Universitatea „Shizuoka” din Japonia
1 septembrie 2026, 18:50

Universitatea de Științele Vieții din Iași și Universitatea „Shizuoka” din Japonia au semnat, astăzi, un protocol de colaborare privind realizarea doctoratului în sistem dual.

Momentul a fost parte a Conferinței Internaționale Inter-Academia, ce se desfășoară în aceste zile la Iași și în cadrul căreia sunt prezentate rezultatele celor mai recente cercetări din domenii precum Inteligența Artificială sau Bioingineria.

Rectorul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Gerard Jităreanu, a declarat că documentul semnat atestă faptul că doctoranzii vor putea desfășura în comun stagii de cercetare, iar diplomele eliberate vor fi recunoscute în cele două țări:

Prin protocolul pe care l-am seamnat astăzi, vom asigura posibilitatea tinerilor noștri să cerceteze în Japonia, să cerceteze sub dublă coordonare românească și japoneză, să facă experimente și în felul acesta, sigur, rezultatele vor fi la un nivel mult mai ridicat. Cooperarea se va îmbunătăți atât la nivelul acestor tineri, cât și la nivelul cadrelor didactici. În programa și în organizarea Universității „Shizuoka” există Life Sciences, există Facultatea de Agricultură, deci suntem compatibili și, în același timp, ne completăm cu alte programe.

  Și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași beneficiază din 2007 de un program similar.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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