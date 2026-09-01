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(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, gazda Conferinței Internaționale Inter-Academia

(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, gazda Conferinței Internaționale Inter-Academia

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 07:24

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, până vineri, Conferința Internațională Inter-Academia.

Evenimentul reunește peste 100 de cadre didactice, cercetători și specialiști din Austria, India, Japonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Ungaria și Slovacia.

În cadrul lucrărilor vor fi prezentate cele mai recente descoperiri din domenii precum inteligența artificială, inginerie, biotehnologie sau științele mediului, a precizat rectorul Liviu-George Maha.

Liviu-George Maha: Reunește specialiști din mai multe domenii, se concentrează pe teme de interes pentru comunitatea științifică, dar și cu relevanță pentru parteneriatele existente între universitățile europene și cele japoneze, în general. Conferința presupune atât lucrări în plen, deci sesiuni extinse, cât și lucrări pe secțiuni mult mai specializate. E vorba și de activități de cunoaștere a Iașului, de a vizita inclusiv împrejurimile, un cadru propice pentru a pune bazele unor viitoare colaborări pe aproape toate domeniile relevante pentru universitatea noastră.

Consorțiul Inter-Academia a fost inițiat de Universitatea „Shizuoka” din Japonia. Rectorul acesteia, Kazuyuki Hizume, s-a referit la parteneriatul solid dintre cele două universități, inițiat încă din 1990.

Kazuyuki Hizume: Aceasta este prima vizită în România și la Iași. Între universitățile noastre este o relație de prietenie care durează de mai mulți ani și, de asemenea, mă bucur să-l întâlnesc pe rectorul Maha. Noi dorim să întărim colaborarea cu universitatea dumneavoastră și, de aceea, suntem aici să aprofundăm relațiile interacademice. Se vor desfășura aceste manifestări interacademice și din Iași participă două universități la acest proiect.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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